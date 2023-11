AOC presenta i monitor AOC GAMING U27G3X/BK e U32G3X/BK

Svelati l’U27G3X/BK e l’U32G3X/BK, in nuovi monitor 4K di AGON by AOC per il Gaming quotidiano. AGON by AOC è un marchio di riferimento nel settore dei monitor gaming e degli accessori IT, e i due modelli presentati sono pensati per il comfort e performance di fascia alta.

Entrambi i modelli presentano un pannello IPS con risoluzione UHD (3840×2160) che punta su qualità e nitidezza. Grazie alle nuove tecnologie GPU AI-powered, l’esperienza di gioco in 4K diventa più accessibile. In particolare, il monitor U27G3X/BK da 27″ (68,6 cm) offre una frequenza di aggiornamento di 160 Hz, mentre l’U32G3X/BK da 31,5″ (80 cm) una frequenza di 144 Hz. Entrambi i monitor hanno un tempo di risposta fino a 1 ms, dunque ottimizzati per per il gaming competitivo. Inoltre, sono dotati di due porte HDMI 2.1 e due porte DisplayPort, garantendo una connettività versatile con le GPU e le console di ultima generazione. Per una maggiore comodità, inoltre, entrambi i modelli includono supporti ergonomici regolabili in altezza, inclinazione e rotazione.

U27G3X/BK

Il monitor U27G3X/BK offre una risoluzione UHD (3840×2160) e supporta l’HDR10 con certificazione VESA DisplayHDR 400. Il pannello IPS assicura colori precisi e vibranti, mentre la densità di pixel di 163 ppi offre una nitidezza piuttosto elevata.

La compatibilità con Nvidia G-SYNC e il supporto Adaptive-Sync garantiscono un’esperienza di gioco fluida, con ampia copertura del 96% dei colori DCI-P3 CIE 1976.

Totalmente compatibile con le console di nuova generazione, l’U27G3X/BK supporta il 4K UHD a 120 Hz, offrendo enorme flessibilità. Inoltre, dispone di funzionalità aggiuntive come il basso input lag, l’AOC G-Menu, FlickerFree, la modalità Low Blue e lo Shadow Control per migliorare ulteriormente l’esperienza.

U32G3X/BK

L’U32G3X/BK offre un ampio display da 31,5″ e risoluzione UHD. Con una frequenza di aggiornamento di 144 Hz e una densità di pixel di 140 ppi, questo pannello IPS è chiaramente indicato per il gaming, ma anche un’ampia varietà di applicazioni.

Come il modello da 27″, questo monitor offre una copertura del 95% della gamma di colori DCI-P3 secondo gli standard CIE1976 e supporta una tavolozza da 1,07 miliardi di colori a 10 bit, garantendo colori ricchi e precisi.

Con un tempo di risposta fino a 1 ms GtG utilizzando modalità come pixel overdrive, l’U32G3X/BK offre prestazioni di gioco fluide e reattive. Non manca, neppure in questo caso, la compatibilità con NVIDIA G-SYNC e il supporto Adaptive-Sync.

Anche l’U32G3X/BK, naturalmente, è completamente compatibile con le console di nuova generazione e supporta il 4K UHD a 120 Hz, rendendolo una scelta versatile per una varietà di attività. Inoltre, sempre presenti le funzioni aggiuntive come basso input lag, l’AOC G-Menu, FlickerFree, la modalità Low Blue e lo Shadow Control per un’esperienza confortevole.

Prezzi e Disponibilità

L’U27G3X/BK sarà disponibile a partire da metà novembre al prezzo consigliato di 579€. Il modello più grande, l’U32G3X/BK, arriverà nei negozi a metà dicembre al prezzo consigliato di 749€.

I monitor AOC sono disponibili anche su Amazon direttamente a questa pagina, compresi i monitor AGON.

Per tutte le notizie sul brand AOC vi rimandiamo direttamente a questo indirizzo.