Scorpion BarCode 3.10, l’utility Mac per generare codici a barre è pronta per Catalina

Scorpion Research, sviluppatori noti per Scorpion BarCode, apprezzata utility Mac per la generazione di codici a barre, hanno rilasciato l’aggiornamento dell’applicazione Scorpion BarCode 3.10 ora compatibile con l’ultimo sistema operativo Mac rilasciato da Apple macOS 10.15 Catalina.

L’applicazione genera velocemente codici a barre di tutti i tipi e supporta le seguenti simbologie: EAN-13 (con o senza codici supplementari), EAN-8, EAN-128 (Codeset B e Codeset C), EAN-14, EAN-18, EAN-99, EAN-Coupon, UPC-A (con o senza codici supplementari), UPC-E, Code 128 (Codeset B e Codeset C), Code-93, Code-39, Code-25, UPC-C Coupon, Codabar, ISSM (10 cifre / 13 cifre), ISBN (10 cifre /13 cifre), ISMN, PostNet (5 cifre, 9 cifre, 11 cifre), RM4SCC, Pharmacode, MSI, ITF-14, Interleaved-25, QRCode, PDF417.

Indicando il testo, il software genera la simbologia corrispondente al codice selezionato, permettendo di esportare il risultato in file vettoriali PDF o EPS, oppure come immagini bitmapped PNG, PCT o TIFF: sono gestite anche le trasparenze. È supportato il copia &incolla ed è dunque possibile incollare i risultati in molte applicazioni e interfacciarsi in vari modi con AppleScript. Insieme con l’applicazione sono forniti vari script con esempi di integrazione con database, fogli elettronici e word processor.

Non manca la possibilità di eseguire operazioni dalla linea di comando consentendo una integrazione che va di là di quanto possibile con AppleScript e Automator: si possono, ad esempio, creare soluzioni ad hoc con script per la shell o richiamare script CGI dal web.

Scorpion BarCode 3.10 funziona con MacOS X dalla versione 10.8 in poi (è compatibile anche con mac OS 10.15 Catalina). Il prezzo di vendita è di 25 sterline, circa 29 euro. Sono disponibili sconti per ambienti educational. Dal sito dello sviluppatore è possibile scaricare una versione dimostrativa funzionante per trenta giorni.