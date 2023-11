Amazon dirà addio ad Android con il nuovo sistema operativo Vega

Finora per i suoi dispositivi Amazon impiega il sistema operativo Fire OS basato su Android, ma il colosso dell’e-commerce non ne è soddisfatto e da anni lavora a un nuovo sistema operativo fatto in casa nome in codice Vega basato invece su Linux.

Lo si apprende da una lunga serie di indizi provenienti da diverse fonti, riepilogati da Lowpass, tra annunci di ricerca personale e altri materiali pubblicati dalla società nel corso degli anni, oltre alle immancabili persone non precisate ma a conoscenza dei piani. Il progetto non è nuovo, anzi: sembra che la società ne abbia parlato con i costruttori di chip fin dal 2017.

Viene anche indicato un post su LinkedIn successivamente rimosso di Zibi Braniecki, un ex Ingegnere di Mozilla entrato in Amazon nel 2022. Nel messaggio dichiarava di lavorare a un sistema operativo di prossima generazione per casa smart, altri dispositivi Amazon e anche automotive.

Per Amazon il problema deriva dalla partecipazione al progetto Android Open Source di Google, il cuore del sistema operativo Fire OS è legato a versioni Android datate: nei dispositivi Fire TV più recenti il sistema operativo è basato su Android 9 rilasciato cinque anni fa per smartphone.

Passando a Linux con Vega Amazon può anche alleggerire e confezionare su misura il suo sistema operativo in base al dispositivo di destinazione, eliminando così il codice incluso in Android per poter funzionare su molti dispositivi diversi. Purtroppo il report non offre né tabella di marcia né tempistiche, ma i lavori sarebbero già a buon punto con gran parte dello sviluppo del nuovo sistema operativo già completato.

Per la creazione di app destinate al nuovo sistema sembra che Amazon impiegherà React Native, ambiente creato da Meta che offre un’unica base di codice sia per iOS che per Android, puntando così sullo sviluppo multipiattaforma. Al momento Amazon starebbe preparando il kit SDK e altre iniziative per attrarre gli sviluppatori.

Amazon non è l’unico big ad abbandonare Android: lo ha già fatto Huawei e ora anche Xiaomi.