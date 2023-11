L’app Apple Watch per controllare l’asma promette bene

Un’app sperimentale per tenere sotto controllo l’asma con Apple Watch ha mostrato di essere promettente e utile, ma sarà necessario superare diversi ostacoli per favorirne l’eventuale adozione.

Lo riferisce il sito Stat citando il frutto della collaborazione tra Apple e la compagnia di assicurazione sanitaria Anthem (ora Elevance Health) che hanno collaborato a uno studio sull’asma al quale era stato fatto riferimento in un keynote della Casa di Cupertino a settembre 2020.

L’idea dello studio è di sfruttare i dispositivi Apple e un’app companion per monitorare schemi dei sintomi nell’individuo e identificarne potenziali cause scatenanti. Per lo studio in questione, sono stati seguiti 900 pazienti con asma ai quali è stato fornito un Apple Watch e un tappetino per il monitoraggio del sonno, della frequenza respiratoria, della frequenza cardiaca e dei risvegli.

Apple Watch e asma: anticipa crisi e offre risposte ai peggioramenti

L’app ha permesso agli utenti di rivelare alcuni sintomi, mettendo a disposizione strumenti per rispondere a improvvisi peggioramenti. Dai dati è emersa una potenziale riduzione delle segnalazioni degli utenti, con molte persone che hanno avuto modo di comprendere in anticipo eventi scatenanti.

Quando e se l’app sarà disponibile per tutti, dipenderà da ulteriori studi necessari, dall’analisi dei dati, e dalla volontà di capire se un’app di questo tipo può essere strategica per Apple e assicurazioni come Elevance. L’implementazione di un’app di questo tipo richiede il superamento di ostacoli burocratici, e su preoccupazioni relative all’affidabilità di smartwatch e affini.

Apple ha più volte sperimentato funzionalità di vario tipo legate alla salute ma non le ha poi implementate per via di complessi iteri burocratici che app di questo tipo richiedono, diversi da paese a paese, e costi che spesso portano a eliminare funzionalità utili soltanto a una piccola percentuale di utenti.

Sempre a proposito di asma, studi di Apple risalgono al 2016, con funzionalità specifiche nel l framework open source ResearchKit, che permette di integrare nelle app per iPhone dati genetici e una serie di esami medici solitamente condotti in uno studio medico.

Una volta autorizzate dall’utente, le app di ResearchKit possono accedere ai dati raccolti dall’app Salute, come peso corporeo, pressione sanguigna, livelli di glucosio e utilizzo di inalatori per l’asma, che vengono misurati da dispositivi e app di altri produttori.

Nuove funzioni per la salute in studio e in arrivo

Apple ha in varie occasioni riferito di voler dare risalto al lavoro all’avanguardia di team di ricerca di tutto il mondo che utilizzano Apple Watch, dispositivo che si è dimostrato utile in ambiti anche per i quali non era stato pensato. Apple sta lavorando per offrire la misurazione della pressione del sangue e avvisi per le apnee notturne con Apple Watch 2024.