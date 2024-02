Amazon AI migliora spedizioni, costi e sostenibilità dal 2019

Anche se ChatGPT è diventato famoso a partire dal 2022, in realtà già da diversi anni i colossi della tecnologia sviluppano e impiegano strumenti di intelligenza artificiale AI e apprendimento automatico ML: tra questi Amazon sfrutta AI per migliorare le spedizioni, ridurre resi e sprechi oltre che in diversi altri ambiti del proprio business, fino a green tech e sostenibilità.

Grazie al post di Kara Hurst, vicepresidente globale sostenibilità di Amazon, scopriamo che il colosso dell’e-commerce impiega almeno un modello AI fin dal 2019: si chiama Packaging Decision Engine, letteralmente motore decisionale confezionamento.

È in grado di individuare l’imballaggio migliore e più efficiente tenendo conto di forma e durabilità di ogni singolo prodotto, oltre a tenere in considerazione anche il feedback dei clienti sugli ordini evasi.

AI tre volte più efficiente dell’uomo nel rilevare merci danneggiate

Il modello continua ad apprendere e migliorare: la dirigente dichiara che finora ha eliminato oltre due milioni di tonnellate di materiali di imballaggio in tutto il mondo. Sull’utilità di AI nel suo campo Hurst non ha dubbi “L’intelligenza artificiale e l’apprendimento automatico possono aiutarci a raggiungere i nostri obiettivi climatici con la velocità, la scala e l’urgenza che il nostro pianeta richiede”.

La dimostrazione non arriva solo da Packaging Decision Engine. Modelli e strumenti AI e ML permettono alla società di ridurre sprechi sia per resi che per il cibo: sono in grado di aumentare il rilevamento di merci danneggiate per evitare che vengano spedite e poi restituite. Hurst offre numeri e dettagli molto interessanti:

“L’intelligenza artificiale è tre volte più efficace nell’identificare le merci danneggiate rispetto agli esseri umani ed è stata addestrata analizzando milioni di foto di oggetti non danneggiati e danneggiati.

Amazon AI migliora la sostenibilità

Se un prodotto non può essere spedito direttamente a un cliente a causa di imperfezioni, l’articolo viene segnalato a un associato Amazon, che valuta il prodotto e lo reindirizza per essere rivenduto a un prezzo ridotto, donato o altrimenti riutilizzato”. Nell’abbigliamento strumenti AI e LM offrono dimensioni personalizzate e consigli per ridurre i resi dovuti alla vestibilità.

Per i prodotti alimentari strumenti di apprendimento automatico monitorano i prodotti sugli scaffali dei negozi fisici Amazon in USA. Le immagini vengono analizzate con AI che determina, per esempio, se le casse mostrano imperfezioni visive, crepe, tagli oltre a stabilire se frutta o verdura presentano danni da pressione e schiacciamento.

In questo modo i prodotti Amazon Fresh non più idonei alla vendita vengono riciclati appena possibile. Amazon li rivende ad appaltatori locali che a loro volta li rivendono a prezzi ridotti per alimentazione da bestiame e altri impieghi.

Le applicazioni AI e ML di Amazon riducono sprechi, costi e fanno bene alla sostenibilità. Il modello AI denominato Flamingo elabora il linguaggio naturale per abbinare le descrizioni testuali di impatto ambientale (EIF) arrivando a calcolare l’impatto di carbonio di un articolo.

La sperimentazione con Flamingo ha dato risultati impressionanti: per mappare 15.000 prodotti Amazon gli scienziati hanno impiegato solamente ore invece di un mese. AI e ML contribuiscono alla infrastruttura IT di Amazon con chip più efficienti, fino ad arrivare al monitoraggio in tempo reale per prevenire la deforestazione.

AI ovunque

I colossi conoscono e impiegano da anni queste tecnologie, ora anche alla portata di aziende medio piccole e singoli utenti. L’ondata di trasformazione e cambiamento è appena cominciata, conclude Hurst:

“Essendo la tecnologia più trasformativa del nostro tempo, Amazon prevede che l’intelligenza artificiale diventi una parte sempre più importante del nostro lavoro per costruire un business più sostenibile, e siamo entusiasti di condividere ciò che verrà dopo per la nostra azienda e i nostri clienti”.

