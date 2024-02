HomePod con schermo appare in tvOS 17.4 beta

Sappiamo che Apple lavora a una nuova generazione di HomePod almeno dal 2021: nel corso degli anni sono emersi dettagli su diversi prototipi, ma ora finalmente in tvOS 17.4 in versione beta appaiono i primi riferimenti a questo dispositivo che fonderà le funzioni di un iPad con quelle di HomePod, grazie all’introduzione di uno schermo touch da 7 pollici.

La scoperta all’interno del codice, segnalata da 9to5Mac, punta a un dispositivo non ancora in commercio indicato con la sigla Z314: funziona con chip Apple A15 Bionic, lo stesso già impiegato anche in iPad mini. Un dettaglio interessante visto che da mesi Apple sperimenta internamente un iPad mini con una versione modificata di tvOS.

Il sistema operativo di Apple TV e HomePod è sempre tvOS, ma nella versione per lo speaker smart sono assenti funzioni, API e strumenti necessari per gestire l’interfaccia grafica, finora infatti assente in HomePod.

Al contrario il dispositivo Apple Z314 funziona con una versione di tvOS che per la prima volta include tutto il necessario per gestire l’interfaccia grafica, quindi con schermo. Ciò significa naturalmente più interazione e controllo per l’utente, l’arrivo delle app, oltre che di software e servizi Apple, per primi Apple Music e Apple TV.

Questo dispositivo sembra in fase di test interno, indicando una fase avanzata di sviluppo. Tra gli altri prototipi in fase di test a Cupertino anche un HomePod (B720) con design identico a quello attuale ma con un piccolo schermo touch curvo integrato nella parte superiore.

In ogni caso l’identikit più attendibile per il modello che possiamo aspettarci è quello offerto da Ming Chi Kuo fin dal mese di marzo dello scorso anno: tutto sembra combaciare con gli ultimi indizi scoperti in tvOS 17.4 beta. Se l’anticipazione di Kuo si avvererà avremo il primo HomePod con display, app, videochiamate, controllo casa smart e molto altro entro quest’anno.

Entro marzo – aprile Apple introdurrà nuovi iPad e Mac, inoltre Vision Pro potrebbe arrivare entro primavera anche in Italia.: qui la prima prova con il visore di macitynet.