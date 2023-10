Amazon Alexa supporta Apple Podcast in Italia

Alexa ora supporta nativamente Apple Podcasts su dispositivi Amazon Echo e Amazon Fire TV in oltre 40 Paesi, Italia inclusa.

Apple Podcasts per Alexa è ora disponibile in Argentina, Australia, Austria, Belgio, Brasile, Canada, Cile, Colombia, Costa Rica, Danimarca, Ecuador, Finlandia, Francia, Germania, Hong Kong, India, Indonesia, Irlanda, Italia, Giappone, Lussemburgo, Malaysia, Messico, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Norvegia, Perù, Filippine, Polonia, Portogallo, Porto Rico, Singapore, Sud Africa, Corea del Sud, Spagna, Svezia, Svizzera, Taiwan, Thailandia, Türkiye, Regno Unito e Stati Uniti, secondo un documento di supporto aggiornato ufficialmente da Apple nella giornata odierna.

Questa integrazione consente di chiedere ad Alexa di riprodurre podcast dall’app Apple Podcasts. E’ possibile collegare il proprio ID Apple nell’app Alexa per mantenere la riproduzione sincronizzata tra i dispositivi Apple e quelli Alexa supportati.

Requisiti

Un dispositivo Amazon Fire TV o un altoparlante Amazon Echo

L’iPhone, l’iPad o il dispositivo Android che hai usato per la configurazione

L’app Amazon Alexa installata sul dispositivo

Per usare tutte le funzioni di Apple Podcasts con Alexa è necessario, altresì, eseguire l’aggiornamento alla versione più recente di iOS o iPadOS.

Se si soddisfano i pochi requisiti richiesti, sarà possibile, ad esempio, iniziare l’ascolto di un episodio del podcast tramite l’app Apple Podcasts su CarPlay durante un viaggio e continuare ad ascoltarlo quando giunti a casa con un altoparlante Echo, semplicemente chiedendo ad Alexa di riprendere il podcast.

Apple Podcasts può anche essere impostato come piattaforma preferita per i podcast nell’app Alexa, così da far partire direttamente il servizio podcast di Apple quando si chiede all’assistente Amazon di riprodurre un podcast.

Per ulteriori dettagli su questa integrazione tra Alexa e Apple Podcasts, inclusa la configurazione iniziale è possibile consultare il documento di supporto di Apple.