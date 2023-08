Apple Podcasts, un cruscotto con informazioni analitiche sugli abbonamenti

I creator che sfruttano Apple Podcasts hanno ora accesso a una “dashboard” o cruscotto che fornisce una panoramica sull’andamento degli abbonamenti ai podcast. Il nuovo strumento è disponibile dal sito Apple Podcasts Connect.

Il sito Macrumors riferisce che è possibile visualizzare il pannello Overview (riepilogo); da qui i creator possono ricavare dettagli su quanti ascoltatori hanno attivato la prova gratuita, quanti sono gli ascoltatori abbonati, la percentuale di ascoltatori passati dalla prova gratuita agli abbonamenti, i proventi stimati dagli abbonamenti e altro ancora. È anche possibile visualizzare una mappa con la ripartizione degli abbonati per nazione/area geografica.

Altri dati e filtri sono disponibili nella scheda Trends, permettendo ai creator di tenere traccia di attivazioni, annullamenti, rinnovi, ecc.

Apple Podcasts permette di offrire abbonamenti da giugno 2021, consentendo di monetizzare i programmi proposti; secondo i podcast, gli abbonati possono ottenere vantaggi quali l’ascolto senza pubblicità, accesso anticipato agli episodi, la possibilità di riprodurre episodi bonus e altri vantaggi esclusivi. In base a chi ha creato il podcast, è possibile proporre un piano mensile o annuale (è possibile ascoltare gli abbonamenti di Apple Podcasts nell’app su iPhone, iPad, Mac, Apple Watch e HomePod).

Apple ha anche annunciato che Podbean ora supporta il Delegated Delivery, funzionalità che permette ai creator di effettuare l’upload, gestire e distribuire episodi su fornitori di hosting di terze parti. Il supporto per Audiomeans, Captivate, Podspace e Transistor sarà aggiunto entro la fine dell’anno.

Infine, Linkfire for Podcasts è un nuovo toolkit di analytics e marketing per podcaster, disponibile in beta e che è possibile integrare con Apple Podcasts.

Ricordiamo che con iOS 17 sono in arrivo nuove funzionalità per l’app Podcast su iPhone, compresa la possibilità di ascoltare contenuti n Apple Podcasts in modi tutti nuovi.