Amazon apre Technovation, il programma tech per ragazze

Technovation è il più grande programma di formazione tech per ragazze e quest’anno Amazon apre le porte alla seconda edizione del progetto.

Amazon Italia per il secondo anno consecutivo ospiterà nella sede di Milano momenti di incontro per ragazze dai 10 ai 18 anni assieme ad alcuni dipendenti che faranno loro da mentore. L’obiettivo è sensibilizzare le ragazze ad avvicinarsi alle materie STEM e renderle consapevoli delle proprie potenzialità come innovatrici del futuro.

Il 27 febbraio e il 4 marzo 2020 potranno partecipare alle proposte di Technovation le studentesse dai 10 ai 18 anni (compiuti entro agosto 2020) di tutto il mondo, interessate alla tecnologia, anche senza una formazione nel coding, che vogliono mettersi alla prova nella creazione di un’app. Amazon metterà a disposizione figure specializzate che faranno da mentori per aiutare le partecipanti a ideare il progetto, sviluppare l’app, costruire un business plan efficace e presentare le proprie idee. Dopo la presentazione mondiale dei prodotti di Technovation saranno selezionate le vincitrici che si aggiudicheranno un’esperienza in Silicon Valley.

È possibile iscriversi e partecipare agli eventi di presentazione “Discover Technovation in Amazon Italia” presso gli uffici di Amazon a Milano attraverso il sito https://discovertechnovationamazon.splashthat.com/. Per saperne di più sulla sfida in generale, visitare il sito https://technovationchallenge.org/.

Il supporto di Amazon Italia a Technovation conferma l’impegno di Amazon nel supportare giovani studentesse nello studio delle discipline STEM: sono ancora aperti, ad esempio, i bandi per aggiudicarsi le borse di studio Amazon Women in Innovation, in collaborazione con il Politecnico di Milano, il Politecnico di Torino e l’Università Tor Vergata di Roma. Nell’annunciare questa iniziativa, Amazon Women in Innovation, Mariangela Marseglia, Country Manager di Amazon in Italia e in Spagna, ha dichiarato: «Stiamo cercando di fare la differenza per molte giovani donne che un giorno diventeranno leader nell’innovazione».

