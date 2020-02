Due PDF per conoscere tutto su Mac Pro e Pro Display XDR

Apple mette a disposizione due nuovi lunghi PDF, due documenti tecnici che illustrano in modo esteso peculiarità tecniche dei nuovi Mac Pro e del Pro Display XDR.

I due PDF (qui quello per Mac Pro, qui quello per Pro Display XDR) consentono di conoscere a fondo ogni possibile dettaglio su funzionalità-chiave e componenti, due completissimi resoconti sugli Intel Xeon W, la memoria, gli slot di espansione PCI Express, il chip T2, gli SSD interni, Afterburner, il pannello LCD, il sistema di retroilluminazione, l’accuratezza del display, ecc.

Nel documento dedicato al Mac Pro è spiegato perché è stato progettato e realizzato in questo modo, le prestazioni che è possibile ottenere, espansione e opzioni di configurazione, le performance possibili con il Mac Pro Expansion Module, o MPX Module, dettagli sulle corsie PCIe aggiuntive per integrare la tecnologia Thunderbolt e offrire ancora più capacità. Molte di queste informazioni erano già note ma sono ora racchiuse in un unico grande “libro bianco” di riferimento.

Sulla falsariga del documento dedicato al Mac Pro, anche il PDF per il Pro Display XDR è un documento tecnico di riferimento che raccoglie tutto ciò che c’è da sapere sullo schermo professionale e dettagli sulla tecnologia di retroilluminazione, con luminosità, contrasto e colori che raggiungono livelli mai visti con l’Extreme Dynamic Range (XDR).

Per ulteriori dettagli e specifiche tecniche sul nuovo Mac Pro 2019 rimandiamo a questo approfondimento di macitynet. Trovate tutte le notizie sui nuovi Mac Pro in questa sezione del nostro sito. Invece per tutti gli articoli che parlano di Mac si parte da questa pagina.