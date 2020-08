Microsoft Windows 10 Home a soli 11 € e sconto del 25% su Office e molti altri software

Nuove offerte su bobkeys.com, il rivenditore online presso il quale è possibile acquistare chiavi di attivazione per le licenze OEM di tantissimi software, molti dei quali super popolari.

Grazie al coupon esclusivo MCN25 (da applicare in fase di acquisto) potrete ottenere un esclusivo sconto del 25% su tutto il catalogo di software in vendita sul sito, con ribassi interessanti su prezzi già al momento particolarmente vantaggiosi.

L’offerta più imperdibile è sicuramente Windows 10 Home in vendita a partire da soli 11.84 euro (dopo l’applicazione dello sconto). Di poco più elevata l’offerta per la versione Pro di Windows 10, che costa solo 12.45 euro sempre dopo l’applicazione del coupon sconto, oppure 19 euro circa per una doppia licenza.

Ecco i link alle offerte:

Non potevano mancare anche le offerte per Office, la suite da ufficio di Microsoft: si parte dai 32 euro per Office 2019, che diventano 52 per una quintupla licenza.

Infine, per chi vuole fare l’en plein, ecco un bel bundle Windows 10 Pro e Office 2019 Professional, in vendita insieme a partire da soli soli 42 euro:

Windows 10 PRO OEM + Office 2019 Professional Plus CD Keys Pack, prezzo scontato con coupon MCN25: € 43.19

Per avere maggiori informazioni su come funziona la vendita di chiavi di licenza scontate online potete leggere questo nostro articolo.