iPhone 15 Pro in sconto di 155 € grazie ad un codice eBay

Vi abbiamo raccontato delle difficoltà di reperire iPhone 15 Pro, dei primi arrivi con discrete quantità nei canali e della mancanza di sconti. Cattive notizie che ora sono seguite da una buona eBay è in grado di darvi ad un prezzo eccellente non solo gli iPhone 15 (di cui abbiamo detto ieri) ma anche proprio gli iPhone 15 Pro: 1084,90 € invece di 1239.

Gli iPhone 15 Pro, lo ricordiamo, sono gli ultimi iPhone di fascia top ad essere stati rilasciati. Ne parliamo diffusamente nel nostro articolo di presentazione. Ma se volete sapere in sintesi in che cosa si distinguono dai precedenti, ecco qui quel che dice Apple

Design robusto e leggero in titanio con vetro posteriore opaco

Processore A17 Pro con nuova GPU per giochi realistici

Equivalente di sette obiettivi con fotocamera principale da 48MP e foto a risoluzione standard di 24 megapixel

Tasto Azione personalizzabile per attivare al volo la tua funzione preferita

Nuovo connettore USB-C compatibile con lo standard USB 3, per un trasferimento dati più veloce 4

Wi-Fi 6E

iPhone 15 Pro al momento è stato molto complicato da trovare sul mercato. Pur essendo meno “raro” di iPhone 15 Pro Max, per la maggior parte dei siti non era a magazzino. Ora la situazione è un po’ migliore anche se non c’è spedizione immediata quasi da nessuna parte, neppure su Apple Store che vi chiede di attendere una settimana.

Ed è questo che eBay diventa interessante: non solo la spedizione è più veloce di quella di Apple ma potete anchye ottenere uno sconto di circa il 13% sul prezzo di listino Apple: 1084,90 € invece di 1239 euro.

Per avere questo prezzo dovete comprare da Cellularline (un affidabile venditore professione, tra quelli che partecipano a diverse campagne promozionali eBay e quindi considerato anche per questo sicuro) e applicare al carrello il codice NOVEDAYS. In questo modo vi tenete in tasca circa 155 € rispetto ad un acquisto Apple.

Disponibile ion colore Titanio Blu

Disponibile in colore Titanio Nero