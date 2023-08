Amazon, tutte le divisioni lavorano all’intelligenza Artificiale

“Ogni singola” attività – divisione di Amazon ha “diverse iniziative di intelligenza artificiale generativa in corso”: la dichiarazione dell’impegno del colosso dell’e-commerce in campo AI arriva direttamente dal CEO di Amazon, Andy Jassy, durante la presentazione degli ultimi risultati del secondo trimestre del 2023 dell’azienda.

Sì, tutte le singole divisioni di Amazon lavorano ad almeno una iniziativa dedicata alla AI. L’azienda offre infrastrutture e servizi tramite la divisione AWS, Amazon Web Services, che possono contribuire ad alimentare molte applicazioni di intelligenza artificiale generativa, con Amazon che ha intenzione di lanciare perfino un browser dotato di AI.

Ecco cosa ha detto il Ceo di Amazon Jassy riguardo a queste iniziative di Amazon nel campo dell’intelligenza artificiale AI generativa:

Vanno da cose che ci aiutano a essere più efficienti in termini di costo e ottimizzati nel modo in cui gestiamo le operazioni e le varie attività, fino all’essenza stessa di ogni esperienza cliente che offriamo.

Vale per la nostra attività Stores, vale per la nostra attività AWS, vale per la nostra attività di advertising, vale per tutti i nostri dispositivi – e puoi solo immaginare su cosa stiamo lavorando in relazione ad Alexa – vale per le nostre attività di intrattenimento… ogni singola attività. Sarà al centro di ciò che facciamo. È un investimento significativo e un focus per noi