Amazon tinge di colori il Kindle con Colorsoft

Amazon presenta una nuova gamma di Kindle, tra cui spicca il primo modello a colori: si tratta di una rivoluzione dopo 17 anni di e-reader in bianco e nero. Il nuovo Kindle Colorsoft, proposto a partire da 299,99 euro, sarà disponibile entro la fine del mese.

Questo nuovo modello permetterà agli utenti di vedere copertine di libri e immagini a colori, facilitando anche l’evidenziazione di contenuti, secondo quanto dichiarato da Amazon.

Il colosso dell’e-shopping domina ormai da lungo tempo il mercato degli e-reader, anche se adesso si trova a competere con nuovi dispositivi, come Barnes & Noble Nook, Rakuten Kobo e Onyx Boox, che offrono già la possibilità di visualizzare i contenuti colori. Ed allora, il Kindle Colorsoft nasce proprio dalla necessità di aiutare l’azienda a mantenere competitivo il proprio prodotto, per evitare che i clienti passino ai modelli concorrenti.

Nuovi Kindle

Oltre al Kindle Colorsoft, Amazon ha annunciato anche una nuova versione del Kindle Scribe, un modello da 429,99 euro che permette di prendere appunti come si farebbe con carta e penna.

A questo, si affianca anche un aggiornamento del modello base, che sarà disponibile al prezzo di 109,99 euro, insieme a una versione del Kindle Paperwhite ad un prezzo di partenza di 169,99 euro

Autonomia

La società ha affermato che l’autonomia della batteria nei nuovi modelli varia da diverse settimane fino a tre mesi, un vantaggio rispetto a tablet o smartphone, che è noto richiedono invece una ricarica praticamente quotidiana nel caso di utilizzo intenso.

Il Kindle, lanciato nel 2007 come primo dispositivo elettronico di Amazon, inizialmente aveva i libri come fulcro del business. Negli ultimi anni, però, è stato superato dall’espansione di Amazon in altri settori tecnologici, come Alexa e i dispositivi Fire.

Nonostante ciò, Amazon ha confermato che il business del Kindle resta redditizio grazie alle vendite di libri e abbonamenti, con le vendite dello scorso anno che hanno raggiunto il massimo decennale, in gran parte alimentate da nuovi utenti.

Prezzi e disponibilità in Italia

Il Kindle è acquistabile a partire da 109,99 euro, mentre il Kindle Paperwhite ha un prezzo di partenza di 169,99 euro.

La versione Kindle Paperwhite Signature Edition è invece disponibile a 199,99 euro.

Il nuovo Kindle Colorsoft Signature Edition sarà disponibile dal 30 ottobre, con preordini già attivi al costo di 299,99 euro.

Il Kindle Scribe, in arrivo il 4 dicembre, può essere preordinato a 429,99 euro.

