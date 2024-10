Cavo USB-C da 40 Gbps double face, 100W a solo 9,99€

Pubblicità

Se volete un cavo capace di gestire dati alla massima velocità possibile per i vostri computer o i vostri iPhone 15 e 16 Pro, ecco l’occasione: un cavo da 1,5 metri di Orico che costa solo 9,99€, praticamente quando un cavo USB-C.

Orico è un produttore di accessori ben conosciuto che con questo cavo offre un’importante opportunità a chi sta cercando un cavolo poliedrico, utile un po’ per tutto.

È realizzato in maglia intrecciata esterno con oltre 15000 test di durata della flessione e oltre 20000 test di introduzione, più stabile e durevole. È in grado di ricaricare a 100W USB-C a USB-C (ottimo per la stragrande maggioranza dei dispositivi, inclusi i Mac) e porta video 8K a 60Hz per lo streaming simultaneo di video e audio senza ritardi.

Il plus è il trasferimento dati a 40 Gbps. In pratica potete usarlo come se fosse un cavo Thunderbolt raggiungendo la massima velocità possibile su Mac e su iPhone con porta USB-C.

Da notare che si tratta anche di un cavo double face. Integrato c’è anche un connettore USB-A che potete usare al posto del connettore USB-C. Ovviamente via USB-A la velocità di trasferimento dati è inferiore. Questo connettore permette di collegare qualunque dispositivo moderno con presa USB-C a vecchi accessori come alimentatori o magari automobili.

La velocità di trasferimento da USB-A a porta USB-C è di 10 Gbps, velocità di trasferimento dati da USB-C a porta USB-C raggiunge i 40 Gbps. In ricarica con ricarica a 5 V/3 A (MAX), 9 V/2 A (MAX) e 12 V/1,5 A (MAX).

Un cavo come questo solitamente costa almeno 15€. Questo di Orico è in offerta a solo 9,99€. È il prezzo più basso cui abbiamo visto un cavo da 40 Gbps