TableFlip, poco più di 2 euro per l’editor di tabelle markdown su Mac

Pubblicità

Realizzare tabelle usando il markdown (linguaggio di markup con una sintassi del testo semplice progettata in modo che possa essere convertita in vari formati) non è facile ma la loro creazione può essere semplice con una utility dedicata.

TableFlip è un’app di editing specifica per la creazione di tabelle in file markdown; le tabelle si possono creare mettendo fianco a fianco la finestra con il testo markdown e l’utility, permettendo di vedere in tempo reale le modifiche.

Una funzione di “auto-growing” permette di allargare o restringere al volo la dimensione delle tabelle; non mancano funzioni per aggiungere righe sopra, sotto, numerare le righe, aggiungere colonne, ecc. Non serve conoscere il markdown per padroneggiare le tabelle stess.

I file possono essere esportati in formato Markdown, CVS ma anche come JSON, LaTeX (esportazione e copia negli Appunti) e HTML (esportazione e copia negli Appunti). Dal sito dello sviluppatore è possibile scaricare una versione dimostrativa, utilizzabile per 30 giorni.

Tableflip costa normalmente 10$. Questo software è in sconto speciale a 2,50$ in quanto parte del BlackFriday Bundle. Se acquistate fino 30$ di software avrete pure uno sconto di 3$.