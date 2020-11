Amazon: Mac mini M1 8 core pronta spedizione e scontati; disponibili anche i MacBook Pro M1

Da oggi sono in vendita i nuovi Mac con processore Apple M1 e su Amazon sono in grande parte disponibili per l’acquisto e persino con sconto. Stiamo parlando in particolare dei Mac mini per i quali si può ottenere un ribasso di circa 50 euro mentre i MacBook Pro 13 sono pronti per la spedizione consegna ad inizio prossima settimana allo stesso prezzo di Apple. che sono pronti peche segna un punto di svolta epocale per la società ma soprattutto per gli utenti, dato che offre prestazioni superiori a quelle dei corrispettivi Mac Intel che vanno a sostituire, oltre a una autonomia che è praticamente raddoppiata.

Mac mini con processore M1

Il primo prodotto che potete comprare su Amazon è Macbook mini. Come già anticipato lo si può acquistare su Amazon a 996 euro nella versione 8 core con disco da 512 GB. Il prezzo è scontato rispetto a quello Apple

Macbook Pro 13″ con processore M1

Infine Macbook Pro 13 pollici. Come già anticipato lo si può acquistare su Amazon a partire da partire da 1.479,00 euro. Ecco tutti i prezzi delle diverse configurazioni:

Macbook Air con processore M1

I Macbook Air. per ora non sono disponibili. Dovesse tornare acquistabili li potete comprare da qui sotto

Tutte le notizie sui Mac ARM con processore M1 e sulle novità presentate nell’evento “One More Thing” sono questa sezione dedicata a Mac ARM. La trascrizione in italiano del video di presentazione è su questa pagina di Macitynet.