Su Apple TV+ arriverà un film sulla creazione di Tetris

Apple ha acquisito i diritti per la distribuzione di “Tetris“, film che racconta la storia della nascita, il noto videogioco di logica e ragionamento inventato da Aleksej Leonidovič Pažitnov nel 1984 (qui la versione ufficiale per iOS).

A riferire del film è il sito Deadline, spiegando che le riprese dovrebbero iniziare nei primi di dicembre in Scozia.

Stando a quanto riferiscono le indiscrezioni, il film sarà interpretato dall’attore britannico Taron Egerton che interpreterà la parte di Henk Rogers, un olandese progettista di videogiochi che si è assicurato i diritti di “Tetris” e venduto la licenza a Nintendo per il Game Boy, console distribuita sul mercato statunitense il 31 luglio del 1989 insieme al videogioco Tetris.

L’attore britannico Taron Egerton è noto per la sua interpretazione di Elton John nel film Rocketman, e per il ruolo di Gary “Eggsy” Unwin in Kingsman – Secret Service.

Il film prodotto da Apple sarà visibile su Apple TV+, è prodotto dalla Marv Films di Matthew Vaughn, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico inglese, noto per la produzione di “Rocketman” e “Kingsman – Il cerchio d’oro”. Il cast del nuovo film non è stato ancora del tutto definito, e non è ancora noto, ad esempio, chi interpreterà Alexey Pajitnov.

“Tetris” è solo l’ultimo di una serie di film per i quali Apple ha acquisito i diritti; altri titoli recentemente acquisiti e già visibili su Apple TV+ sono: “Fireball: Visitors From Darker Worlds”, documentario di Warner Herzog che esplora come meteoriti e stelle cadenti hanno ispirato da sempre l’umanità a guardare al cielo, “Greyhound” (un adattamento cinematografico del romanzo del 1955 The Good Shepherd scritto da Cecil Scott Forester) con protagonista Tom Hanks, e “On the Rocks“, primo frutto della collaborazione tra Apple, lo studio A24 e Sofia Coppola.

