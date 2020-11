Recensione ZHIYUN Smooth XS, il gimbal economico che vi farà divertire

Gli smartphone diventano sempre più, al giorno d’oggi, veri e propri strumenti da portare in viaggio, per fotografare e filmare quel che ci circonda. E’ per questo, allora, che un Gimbal di supporto potrebbe arricchire l’esperienza e offrirvi un maggiore divertimento. Abbiamo testato ZHIYUN Smooth XS, un gimbal economico, stabilizzato su due assi, che incrementerà certamente il divertimento, grazie ad un’app ricca di contenuti.

ZHIYUN Smooth XS è un Gimbal non certamente professionale, ma che ha, anzitutto, nell’estetica e nel form factor un valido alleato. E’ pieghevole, e occupa davvero poco quando riposto in uno zaino, dunque assolutamente facile da trasportare. E’ anche molto leggero, circa 240 grammi, il che lo rende davvero comodo nell’utilizzo, perché non appesantisce molto e consente anche riprese continue e piuttosto lunghe. Da notare, poi, che in confezione è presente anche un treppiede, che trasforma di fatto il Gimbal in uno strumento prezioso per tenere immobile lo smartphone, ad esempio durante lunghi time lapse ma che può essere utile anche per una conferenza per lo smart working.

ZHIYUN Smooth XS è un gimbal entry level, e ciò potrebbe notarsi dalle plastiche non troppo raffinate, anche se l’impugnatura in gomma è davvero comoda, così come la gomma presente nel gancio risulta essere di qualità, di modo tale da non rovinare assolutamente gli smartphone che vi si alloggiano.

Nel manico sono presenti i pulsanti di scatto, o avvio registrazione, uno stick analogico per muovere lo smartphone sul piano orizzontale, o anche per muoverlo in obliquo. Ancora, è presente un pulsante per effettuare il lock dello smartphone su un punto, e anche per passare con un doppio click dalla modalità landscape a quella portrait. Infine, è presente uno slider per gestire lo zoom.

Il gancio che mantiene fermo lo smartphone può essere bloccato, nel caso in cui voleste utilizzare il Gimbal come semplice selfie stick. A tal proposito, ZHIYUN Smooth XS è realmente un bastone selfie, ed infatti può essere allungato fino a 26 cm circa, ottimo per i selfie di gruppo.

Come già accennato, si tratta di un gimbal stabilizzato su due assi, quindi stabilizza la camera sugli assi X e Y, rispettivamente, il roll e il pitch: per dirla in breve, il gimbal vi aiuterà a mantenere l’orizzonte sempre in linea. Mancando, ovviamente, la stabilizzazione sull’asse Z non verranno compensati i movimenti e le oscillazioni indesiderati su questo terzo asse.

Come già accennato, sebbene il Gimbal possa essere utilizzato con l’app camera nativa del proprio smartphone, è anche possibile utilizzarlo in abbinamento all’app ZY Cami, attivando il Bluetooth dello smartphone. Nonostante le numerose recensioni negative sull’app ci avessero lasciato presagire un’esperienza non godibile, a dire il vero l’app ci è parsa assolutamente rispondente alle esigenze di un simile Gimbal.

Sono presenti numerose modalità, dalle foto ai video, compresa una piacevole modalità Smart. E’ anche presente l’Active Track, che consente di inquadrare un soggetto, e far sì che lo smartphone lo segua automaticamente. Funziona bene nel caso in cui i movimenti del soggetto inquadrato risultino lenti e sia l’unica persona sulla scena; diversamente, con movimenti repentini, e tante persone sullo sfondo, il lock viene perso facilmente.

Con la modalità di registrazione Smart, invece, l’utente avrà accesso a una vasta gamma di modelli pre impostati, che includono sequenze di movimento selezionabili, musica e altri effetti speciali. Un modo per creare al volo un mini video con musica, effetti e inquadrature particolari, con rotazioni che avvengono automaticamente.

Quello che ci ha sbalordito, invece, è la modalità Pano. Qualsiasi scatto Panoramico effettuato in automatico dal Gimbal, che gira e scatta automaticamente più foto per poi unirle, è risultato pressoché perfetto.

Conclusioni

ZHIYUN Smooth XS è un gimbal economico che ha tante sorprese da offrire. Il bastone estensibile è una vera sorpresa, così come la presenza di un’app dedicata con funzioni smart ne incrementa il divertimento. Ancora, il treppiede in confezione lo rende uno strumento più completo e adatto anche per la realizzazione di TimeLaps e HyperLapse. Ben costruito, seppur con plastiche economiche, è un gimbal senza che si lascia usare molto bene. Naturalmente, propone una stabilizzazione solo sui due assi, con tutti i limiti del caso. Il rapporto qualità prezzo è comunque molto buono.

PRO

Ben costruito

Leggero e Portatile

Bastone allungabile

Treppiede

Rapporto qualità prezzo

CONTRO

Solo stabilizzazione a 2 assi

Smooth XS si acquista su amazon a questo indirizzo al prezzo di circa 70 euro, con i vari sconti e coupon che si alternano incessantemente su Amazon in questo periodo.