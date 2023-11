Amazon Music Unlimited è gratis per 3 mesi

Per ascoltare la musica in streaming ci si può affidare a decine di servizi diversi, come Spotify o quello di Apple; ma chi vuole ascoltarla senza sborsare un Euro e con l’ulteriore vantaggio di non essere interrotto dalle pubblicità allora non deve far altro che approfittare dell’offerta in corso sul pacchetto Unlimited di Amazon Music che, in queste ore, viene offerto gratuitamente per i primi tre mesi.

Per chi lo attiva oggi questo significa accedere a milioni di brani in alta qualità da qualsiasi dispositivo a costo zero fino a metà Febbraio, coprendo quindi completamente tutta la stagione natalizia, dove il maggiore tempo libero a disposizione permetterà di sfruttare a pieno il pacchetto.

Cos’è Amazon Music Unlimited

Per chi non lo conosce, è il servizio Amazon concorrente di Apple Music, Spotify, YouTube Music e simili. Il catalogo musicale è immenso: parliamo di oltre 70 milioni di brani in alta definizione, più altri 7 milioni in Ultra HD (24 bit a 192 kHz), compreso un terzo catalogo in audio 3D e senza escludere i brani in Dolby Atmos e Sony 360RA, con profondità di 16 bit e frequenza di campionamento di qualità CD a 44,1 kHz.

Altro vantaggio del servizio targato Amazon è nell’accesso tramite Alexa, e quindi non solo da smartphone e tablet (iPhone e iPad compresi) ma anche dagli altoparlanti Echo presenti nelle varie stanze di casa.

Non manca poi la possibilità di scaricare album e brani preferiti per ascoltarli in offline senza connessione (comodo in treno, in metro o dove non c’è campo, oltre al fatto che vi farà risparmiare GB).

A differenza della versione Music di base che Amazon include con l’abbonamento Prime, il pacchetto Unlimited inoltre elimina qualsiasi pubblicità, e si possono saltare le tracce senza limiti.

La promozione

Normalmente l’abbonamento costa 10,99 € al mese, perciò con l’offerta in corso si risparmiano quasi 33 €. Si può sottoscrivere fino all’11 gennaio 2024 e ovviamente è accessibile soltanto a chi non ha mai attivato un periodo di prova gratuito di Amazon Music Unlimited.

Dopo aver attivato la promozione, se non desiderate pagare il pacchetto al termine dei 3 mesi gratuiti, appuntatevi un promemoria vicino alla data di scadenza così da annullare l’abbonamento in tempo utile per evitare il rinnovo automatico.

Per maggiori dettagli sulla promozione cliccate qui; se invece volete sapere tutto su Amazon Music Unlimited vi consigliamo di leggere la nostra recensione.