Amazon Music Unlimited gratis per 4 mesi, occasione da non perdere

È tornata l’offerta lofferta per avere Amazon Music Unlimited gratis per 4 mesi in occasione dell’imminente Festa delle Offerte Prime di Amazon, (in vista dei quale vi consigliamo di iscrivervi al nostro canale Telegram)

Parlare di Amazon Music Unlimited è quasi superfluo; chi fosse vissuto sulla luna dovrebbe sapere che è una piattaforma di streaming musicale che fornisce lo stesso servizio di altri importanti realtà come Apple Music, Spotify e YouTube Music. Una volta iscritti avrete accesso libero a tutto il colossale catalogo con praticamente tutta la musica del mondo che potrete ascoltare senza limiti e anche offline.

Stiamo parlando di oltre 70 milioni di brani in alta definizione, più di 7 milioni in Ultra HD e un catalogo in rapida crescita di audio 3D, comprese le canzoni mixate in Dolby Atmos e Sony 360RA. Questi brani puntano a dare la massima qualità per gli audiofili: parliamo di brani HD lossless che hanno una profondità di 16 bit e una frequenza di campionamento di qualità CD di 44,1 kHz; invece lo streaming Ultra HD ha una profondità di 24 bit e una frequenza di campionamento fino a 192kHz.

Amazon Music Unlimited può essere controllato attraverso comandi vocali di Alexa su iPhone, iPad e Android, e di funzionare sugli altoparlanti intelligenti della linea Amazon Echo. Per scoprirne di più su Amazon Unlimited vi rimandiamo alla recensione con la nostra prova su strada.

Per fruire della Promozione non si deve mai essere stati iscritti ad Amazon Music Unlimited e che non avere mai beneficiato del periodo d’uso gratuito di 30 giorni. Chiaramente si deve anche essere iscritti ad Amazon Prime, cosa che per altro è indispensabile per poter accedere alla due giorni di sconti dei prossimi giorni.

Terminato il Periodo dell’Offerta promozionale, l’abbonamento ad Amazon Music Unlimited proseguirà automaticamente al costo di 10,99 euro al mese. La promozione termina alle 17:00 del 12 ottobre 2023.

