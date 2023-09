Amazon, la Festa delle Offerte Prime si terrà il 10-11 ottobre

A partire da quest’anno ci sarà una ulteriore occasione per fare shopping online su Amazon all’insegna del risparmio: l’azienda infatti ha appena annunciato le date della Festa delle Offerte Prime anticipata il mese scorso una due-giorni durante la quale i clienti Prime potranno comprare prodotti di elettronica, per la casa e molto altro ancora a prezzi fortemente scontati rispetto a quelli di listino.

Questa offerta si posiziona in un momento strategico: fino a oggi infatti per approfittare di particolari scontistiche su Amazon bisognava aspettare il Black Friday di fine novembre oppure spulciare le offerte durante le ferie estive approfittando del Prime Day di luglio.

La novità del 2023

Invece a partire da quest’anno ci sarà anche la Festa delle Offerte Prime, un nuovo appuntamento di 48 ore che si infila tra questi due momenti dell’anno. Per il 2023 Amazon ha scelto la prima metà di ottobre per partire con questa nuova campagna promozionale: per la precisione comincerà alle 00:01 di martedì 10 e terminerà alle 23:59 di mercoledì 11 Ottobre.

Questa offerta come dicevamo è dedicata ai clienti che hanno sottoscritto o sottoscriveranno per tempo un abbonamento ad Amazon Prime, il servizio con cui si può beneficiare di spedizioni veloci gratuite e tanti altri vantaggi di cui abbiamo già abbondantemente parlato in questo articolo.

Amazon fa sapere che in questa occasione gli abbonati Prime potranno comprare in sconto centinaia di prodotti di svariati marchi tra cui Ecovacs, Xiaomi, Huawei, Samsung, Lenovo, LG, Delonghi, Oral-B, iRobot e ovviamente i prodotti della sua linea Echo e Fire TV.

I pacchetti in sconto per la Festa delle Offerte Prime

Non solo: chi sottoscriverà un nuovo abbonamento ad Amazon Music Unlimited durante questa due-giorni potrà beneficiare dell’accesso gratuito per i primi quattro mesi, al termine dei quali se si deciderà di rinnovarlo si pagherà il consueto prezzo di 10,99 € al mese.

Tre invece sono i mesi che Amazon regala per chi sottoscriverà un abbonamento a Kindle Unlimited, il servizio con cui poter leggere migliaia di libri su e-reader Kindle e sull’omonima app per smartphone e tablet.

Tutti gli sconti della Festa delle Offerte Prime

Alcune delle offerte sono già partite, ma il grosso della promozione come dicevamo comincerà non appena scattata la mezzanotte del 10 ottobre. Potete dare un’occhiata a quello che c’è già in offerta da oggi cliccando qui: oppure vi sarà sufficiente salvare questo stesso link tra i preferiti del browser ricordandovi di cliccarlo nei giorni della promozione.

Occhi puntati su Macitynet

In ogni caso la nostra redazione terrà d’occhio l’evento segnalandovi puntualmente tutte le migliori offerte che saranno lanciate nell’intero arco delle 48 ore, con articoli sui prodotti in sconto lampo e non solo. A tal proposito vi ricordiamo la nostra sezione Offerte dove ogni giorno vi segnaliamo il meglio degli sconti dalla rete.