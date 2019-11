Amazon Prime scontato di 11 euro: Black Friday più facile ed economico

Se volete accedere più facilmente e in anticipo alle offerte del Black Friday potete farlo in semplicità e risparmiando iscrivendovi al servizio Amazon Prime a 25 euro invece che a 36 euro. Amazon Prime a 25 euro è una delle offerte del Black Friday, assieme a Kindle Unlimited gratis per 3 mesi e ad Amazon Music a 99 centesimi per 4 mesi, il funzionamento è lo stesso di Amazon Prime, così come i vantaggi che vi elenchiamo in sintesi

Spedizioni gratis in 1 giorno su milioni di prodotti e in un’ora in alcune città

Accesso anticipato alle offerte (incluse quelle del Black Friday)

Accesso senza limiti ad Amazon PrimeVideo

Archivio illimitato per le vostre

Accesso a Prime Music con 2 milioni di brani

Accesso gratis a molti libri di Kindle Unlimited

Come accennato Amazon Prime costa 36 euro l’anno. Con la promozione appena lanciata da Amazon pagate l’accesso solo 25 euro. Basta essere nuovi clienti oppure essere abbonati con pagamento mensile e passare al piano annuale. Al termine del periodo prefissato, Amazon Prime si attiverà a 36 mesi, ma potrete disdire l’abbonamento quanto vorrete. L’offerta vale fino al 2 dicembre

Click qui per accedere alla offerta