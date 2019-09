Amazon: week end con prezzi “fuori di testa” su mondo Apple, le migliori offerte una per una

Su Amazon c’è un vero diluvio di offerte per chi ama il mondo Apple. Sconti su un grande numero di smartphone (anche recentissimi), Apple Watch (inclusi gli Apple Watch 5), iPad, accessori e MacBook Air (questi ultimi a prezzi “assurdi”). Più sotto vi mettiamo tutti i migliori sconti che abbiamo trovato con tra parentesi il prezzo originale del prodotto scontato. Prima però, vista la selva di ribassi, vi elenchiamo gli highlights della giornata

Apple Watch 5 GPS 44mm scontato di 80 euro

iPhone XS a prezzo più basso di un iPhone 11

iPhone XR da 256 GB costa 90 euro meno dell’iPhone 11 da 64 GB

iPad Pro scontati del 18%

iPad mini Wi-Fi + Cellular scontato di 100 euro

iPod touch da 256 Gb scontato del 34%

MacBook Air 128 GB sotto i mille euro

MacBook Air 256 GB a 100 euro sotto il prezzo ufficiale del 128 GB

MacBook Pro 13″ di nuova generazione al prezzo minimo storico

PowerBeats Pro scontate del 30%

Airpods scontati del 28%

Magic Mouse 2 a 65 euro

Qui sotto, dunque le migliori offerte che abbiamo individuato. Vi preghiamo di tenere conto che la lista è stata stilata sabato 28 settembre alle 14,30. I prezzi su Amazon sono molto variabili. Per questo è sempre bene verificare attentamente che al momento in cui leggerete questo articolo siano ancora realmente fissati alla soglia della nostra visita ad Amazon. Altro dettaglio da considerare: alcuni prezzi sono frutto di un calcolo con sconto nel carrello; gli sconti nel carrello non sono sempre disponibili e a volte appaiono improvvisamente per poi sparire altrettanto improvvisamente come sono arrivati

Vi segnaliamo che alcuni prodotti sono dati come non disponibili ma se sono ordinabili è probabile che vi vengano comunque spediti a strettissimo giro di posta. In particolare quando si legge nella dicitura (è il caso di iPad 2018) “Attualmente non disponibile. Questo articolo non è al momento disponibile ma può diventarlo in futuro”, spesso, siamo di fronte ad ordine su un prodotto che Amazon non ha direttamente a magazzino ma che è in grado, spesso, di procurare al prezzo specifica. Lo sappiamo, per nostra esperienza diretta e su segnalazione di alcuni lettori, anche se ovviamente non essendo addentro alla sala dei bottoni di Amazon.