ANBERNIC RG35XX PLUS, il sosia del Game Boy a metà prezzo

Ecco un’ottima occasione per mettersi in tasca il sosia del Game Boy con decine di migliaia di giochi inclusi spendendo la metà di quel che si spenderebbe di solito: la console portatile ANBERNIC RG35XX PLUS infatti, grazie ad un doppio sconto attivo fino al 20 Febbraio, si compra a partire da 67 € spedizione compresa.

Le specifiche tecniche sono di alto livello, specie in rapporto al prezzo che andrete a spendere per acquistarla. La scheda tecnica parla di processore H700 quad-core ARM Cortex-A53 con frequenza fino a 1.5 GHz, affiancato da GPU dual-core G31 MP2 e 1 GB di RAM di tipo LPDDR4.

La capacità è di 64 GB per far spazio a 10.000+ e 20.000+ giochi in base alla versione selezionata in fase di acquisto, e c’è uno slot per schede microSD utilizzabile per aggiungere spazio (e altri giochi, se non dovessero bastare) alla console in maniera facile e veloce.

C’è una batteria da 3.300 mAh che promette fino a 8 ore di autonomia con una sola carica, e uno schermo IPS da 3,5 pollici (grande quindi quanto quello dei vecchi iPhone 4, per dire).

Ma il bello arriva adesso: la console infatti dispone del modulo WiFi a 5.0 GHz che può essere usato sia per mettere in comunicazione due console in modo da sfidare un amico, sia per beneficiare del supporto della piattaforma MoonLight (maggiori info qui) per lo streaming dei giochi su PC, smartphone, tablet (e viceversa).

Per quanto riguarda la connettività ci sono anche la presa HDMI (sul bordo superiore) e il Bluetooth 4.2 per il collegamento ad un monitor o TV e giocare con uno schermo più grande.

Sul bordo inferiore troviamo invece la presa USB-C per la ricarica della batteria e l’ingresso jack audio da 3,5 mm per cuffie, a sinistra il bilanciere per regolare il volume e a destra il tasto di accensione e spegnimento insieme alle rotelle per la regolazione della luminosità e altri parametri dello schermo.

ANBERNIC RG35XX PLUS emula più di 15 console di gioco nonostante le sue dimensioni davvero compatte (circa 12 x 8 centimetri) che la rendono perfetta per l’intrattenimento in mobilità.

Per quanto riguarda infine i pulsanti, dispone di frecce direzionali, tasti ABXY, Select, Start, Menu e sul retro i quattro L1, L2, R1 e R2.

La promozione

Ora, se volete comprarla, c’è una buona notizia: normalmente costa 128,22 € ma in questo momento è attivo il 42% di sconto che taglia già una buona parte del prezzo di entrambe le versioni.

Tuttavia entro il 20 febbraio è possibile inserire il codice PLUS67 e arrivare a pagare questa console quasi la metà, con la spedizione gratuita inclusa nel prezzo. Nello specifico:

La versione 64 GB vi costa 67 €

vi costa 67 € La versione 64G+128G vi costa 78 €

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.