Anche le auto Skoda con ChatGPT integrato a bordo

Skoda Auto ha annunciato l’integrazione di “ChatGPT“, il chatbot basato su IA, nel proprio assistente vocale “Laura”. Questa possibilità è indicata come in grado di migliorare l’esperienza a bordo dei veicolo.

A beneficiare della nuova funzionalità saranno i modelli Skoda basati sulle piattaforme MEB GP e MQB EVO, che saranno in grado di accedere a un vasto database di intelligenza artificiale con comandi vocali e potranno leggere i contenuti durante la guida. Come già visto con gli annunuci di Volkswagen, la funziona è “alimentata” da Cerence Chat Pro del partner tecnologico Cerence Inc., che ha studiato un’integrazione “ChatGPT” specifica per il settore automotive.

Nuove funzioni per migliorare l’esperienza di guida

A partire dalla metà del 2024, il nuovo chatbot sarà offerto insieme ai sistemi di infotainment di ultima generazione per i modelli basati sulle piattaforme MEB GP eMQB EVO: alcune versioni di Skoda Enyaq, le nuove generazioni di Skoda Superb e Kodiaq e Skoda Octavia facelift.

L’integrazione di“ChatGPT” nell’assistente vocale “Laura” permette di offrire decisamente le nuove funzionalità superiorei ai precedenti comandi vocali. L’assistente vocale Skoda oggi può essere utilizzato per controllare l’infotainment, la navigazione e l’aria condizionata o rispondere a domande di cultura generale. In futuro, il supporto dell’IA promette di f”ornire informazioni in risposta a domande complesse e con capacità in costante crescita”, che potranno essere utili in viaggio, arricchendo le conversazioni in un linguaggio intuitivo, o fornendo informazioni specifiche. Il produttore promette che tutto avviene “senza intaccare la sicurezza di conducente e passeggeri”, visto che tutte le richieste saranno gestite tramite comandi e risposte vocali.

Protezione dei dati

L’assistente vocale si attiverà pronunciando “Okay,Laura” o premendo il tasto dedicato sul volante multi-funzione. Se la richiesta non potrà essere soddisfatta direttamente dal sistema Skoda, verrà inoltrata in forma anonima all’intelligenza artificiale. ChatGPT nonpotrà quindi accedere ai dati del veicolo o alle informazioni personali. Il produttore riferisce che tutte le interazioni verranno immediatamente cancellate dopo l’elaborazione “per garantire il più alto standard di protezione dei dati”. Questa funzionalità, come accenanto, sarà disponibile anche in altri modelli dei brand del Gruppo Volkswagen.

