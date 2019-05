Anker Liberty Air, gli auricolari con asticella come AirPods scontati di 20 euro

Se lo stile e il funzionamento degli AirPods di Apple vi piacciono ma volete spendere molto meno potete optare per i Liberty Air, alternativa di Anker che comprate in sconto di 20 euro grazie ad un codice speciale.

Questi auricolari, per l’appunto si richiamano come forma e funzionalità agli AirPods di Apple. Hanno infatti una forma allungata, al termine della quale è presente il microfono: in questo modo l’acquisizione audio è direzionale e pertanto migliore rispetto a tanti altri auricolari che offrono semplicemente un piccolo foro in prossimità della cavità auricolare. In più qui c’è anche una tecnologia di cancellazione del rumore che aiuta ad eliminare il rumore di fondo per garantire una comunicazione chiara e cristallina.

Gli Anker Liberty Air vengono venduti insieme a una cover che li custodisce durante il trasporto e al contempo li ricarica. Secondo i dati riportati dall’azienda, ciascun auricolare promette un’autonomia di 5 ore con una sola carica ed è possibile ricaricarli tre volte, estendendo così l’autonomia a 20 ore complessive per ciascuna cuffia.

Incorporano driver audio al grafene, un materiale che a detta della società migliorerebbe la resa sonora e in più sono dotati di controlli touch: basta sfiorare la superficie esterna per avviare la riproduzione oppure mettere in pausa la musica e con tocchi specifici si salta al brano successivo oppure a quello precedente. Oppure ancora si può rispondere o riagganciare ad una telefonata senza tirare fuori il cellulare dalla tasca.

Questi auricolari supportano la tecnologia Bluetooth 5.0, quindi sono già pronti per poter funzionare con gli smartphone e i dispositivi di attuale e futura generazione che incorporano questo modulo wireless.

Gli Anker Liberty Air sono venduti in versione bianca (più simile ad AirPods) oppure nera e costano 100 euro ma, come dicevamo, il modello black è attualmente scontato di 20 euro grazie al codice Z7IR58LU che porta il prezzo finale a soli 79,99 euro. La spedizione, a cura di Amazon, è compresa nel prezzo.