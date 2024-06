Antstream, i primi giochi in streaming su iPhone sono retro e classici

Pubblicità

Da diversi mesi App Store ha finalmente aperto le porte alle applicazioni di giochi in streaming e adesso iPhone e iPad si preparano ad accogliere la loro prima piattaforma di questo tipo: si tratta di Antstream, un servizio di giochi retrò e classici dell’era home computer e prime console, che sarà disponibile su iOS e iPadOS dal 27 giugno prossimo.

Antstream Arcade offre oltre 1.300 giochi retrò provenienti da piattaforme storiche come le console Atari, Nintendo il Commodore 64 e Amiga, DOS e i classici arcade, come segnalato dagli amici USA di Cult of Mac. Il servizio include anche alcuni giochi per PS1, anche se si tratta più di titoli come Hogs of War piuttosto che Metal Gear Solid. Ad ogni modo è possibile esplorare la libreria attuale di Antstream direttamente sul loro sito web.

Nonostante Apple abbia citato il feedback degli sviluppatori come motivo per l’allentamento delle regole su App Store, probabilmente bisogna ringraziare il Digital Markets Act (DMA) dell’Unione Europea per l’arrivo di questa tipologia di app sullo store della Mela.

Questo regolamento, infatti, entrato in vigore nel 2023, è stato concepito per aumentare la concorrenza e prevenire pratiche ostili ai consumatori nel settore tecnologico. Lo stesso DMA ha portato all’arrivo in App Store anche dei più classici emulatori, ossia app che funzionano avviando le ROM da scaricare su iPhone.

All’inizio di quest’anno, Apple ha annunciato che avrebbe iniziato a permettere agli sviluppatori di pubblicare in App Store app singole contenenti intere librerie di giochi, cosa che in precedenza non era possibile fare per via di politiche di revisione molto più rigide.

Antstream Arcade è diverso dagli emulatori classici

Essendo un servizio commerciale già disponibile sulle principali piattaforme, inclusi Android, Windows, Xbox e anche dispositivi Amazon, Antstream include di serie le ROM dei giochi con licenza ufficiale. Così a differenza degli emulatori classici, pagando per usare Antstream l’utente non è costretto a cercare nei meandri del web dover poter scaricare ROM di giochi del passato che purtroppo, nella maggior parte dei casi, costituiscono una giunga di complicazioni per diritti e licenze.

Ma anche se il corposo catalogo Antstream contiene 1.300 tra titoli classici e retro, non è detto che tra questi ci sia il vostro gioco desiderato, sulla piattaforma e nella versione preferiti. È consigliabile dare un’occhiata all’elenco dei titoli disponibili prima di procedere con l’abbonamento mensile o, a maggior ragione, quello annuale.

A partire dal 27 giugno quando sarà disponibile su App Store, Antstream Arcade sarà proposto leggermente in sconto in offerta lancio, a 3,99 dollari al mese oppure 29,99 dollari per un anno. Questo invece dei prezzi di listino che entreranno in vigore terminata l’offerta lancio di 4,99 dollari al mese oppure 49,99 dollari per un anno.

Ricordiamo che, in alternativa, c’è sempre Apple Arcade. L’idea non è quella di giochi in streaming, ma di un corposo catalogo di giochi di qualità accessibile dietro pagamento di un singolo abbonamento mensile.