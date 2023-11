Juice Merlata Bloom Milano apre il 15 novembre con sottocosto Apple

L’appuntamento per il sottocosto Apple è all’inaugurazione del nuovo negozio Juice (catena Apple Premium Reseller e negozio online) presso il centro commerciale Cascina Merlata a Milano che si svolgerà mercoledì 15 novembre a partire dalle ore 17.

Per l’occasione la catena Apple Premium Reseller più grande d’Italia proporrà promozioni sottocosto per tre prodotti Apple gettonati: il nuovo e potente iPhone 15 versione 128GB sarà proposto a solamente 899 euro invece del prezzo di listino ufficiale di 979 euro, quindi uno sconto dell’8%.

Anche MacBook Air 13 pollici con chip Apple Silicon M1, SSD da 256GB grigio siderale sarà proposto a 899 euro, quindi un risparmio del 10% rispetto al prezzo di listino di 999€. Infine lo sconto maggiore è riservato agli AirPods di seconda generazione con custodia di ricarica: ik prezzo Apple è di 149€ ma all’inaugurazione si potranno comprare a solamente 99 euro, quindi con un risparmio del 34%.

Ricordiamo che la promozione sottocosto Apple vale esclusivamente per chi si recherà all’inaugurazione del nuovo store.

Come tutti i negozi Juice anche il nuovo di Cascina Merlata sarà pronto ad accogliere i clienti con il meglio di Apple e dei servizi come l’assistenza tecnica certificata, la consulenza all’acquisto e l’esperienza che contraddistingue da sempre Juice.

A chi non potrà essere presente all’inaugurazione di Milano, ricordiamo che Juice ha attivato un’ampia serie di promozioni e sconti su iPhone, iPad, Mac e Apple Watch disponibili in tutti i negozi della catena Apple Premium Reseller, oltre che nello store online Juice.

Per esempio iPhone 14 a partire da solamente 799 euro, anche in 20 rate senza interessi da 39,95€ al mese, MacBook Air 13 pollici con chip Apple M2 da 1.299€ oppure in rate da 36,25E al mese. Disponibili anche MacBook Pro 16 pollici di penultima generazione con chip M1 Max in configurazioni super accessoriate per chip, RAM e SSD a prezzi sensibilmente scontati rispetto al listino originale.

Sempre da Juice Apple Wach SE è proposto a partire da solamente 289€ o in rate da 14,62€, Watch Serie 6 GPS + Cellular a 349€ o rate da 19,24€ e moltissime altre offerte ancora.

Il negozio Juice online è disponibile da questa pagina, invece per l’elenco di tutti i negozi della catena Juice si parte da qui.