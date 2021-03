Come aggiungere una cartella con i file aperti di recente al dock Mac

Se volete avere sempre a portata di mano una sorta di schedario virtuale contenente tutte le app, i file e le cartelle aperti di recente, seguite la guida che vi proponiamo con questo articolo, che offre un ingegnoso sistema per accedere a questi file con un click direttamente dal Dock del Mac.

Sostanzialmente si va a creare una cartella intelligente da posizionare proprio tra le applicazioni preferite. Per prima cosa è necessario cliccare con il tasto destro del mouse sull’icona del “Finder” e selezionare l’opzione “Nuova cartella smart” (in alternativa dal menu Finder nella barra dei menu si clicca la medesima voce, oppure si usa direttamente con la scorciatoia da tastiera “Alt+Cmd+N”).

Come usare la cartella Smart a questo scopo

A questo punto è necessario cliccare il tasto “+” visibile nella barra in alto a destra, quindi nel menu a tendina recante la voce “Nome” si dovrà selezionare l’opzione “Data ultima apertura”. Nel menù a tendina adiacente si seleziona il limite temporale, da un “negli ultimi X giorni” dove X è un numero digitato a proprio piacere, oppure scegliendo opzioni predefinite come “oggi”, “ieri”, “questa settimana”, e così via.

Dopo aver configurato la cartella in base alle proprie preferenze è necessario cliccare sul bottone “Salva” in alto a destra, quindi rinominare la cartella (nell’esempio che riportiamo in galleria, noi abbiamo scelto di chiamarla “Aperti di recente”) e salvarla sulla “Scrivania”. Ora non resta che trascinarla sul Dock e cancellare la copia sul desktop.

Gli ultimi ritocchi sono opzionali: per impostazione predefinita l’anteprima del nuovo collegamento mostra l’icona degli ultimi file aperti, ma cliccando con il tasto destro e selezionando la voce “Cartella” nel pannello “Mostra come” l’icona sarà statica e avrà un aspetto più vicino a quello di uno schedario. Giocate anche con le opzioni “Griglia” ed “Elenco” così come le varie opzioni di ordinamento dei file in base alle vostre preferenze.

