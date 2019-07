Apollo 11 in Realtà Aumentata, l’App del Time su iPhone e Android vi fa immergere nell’evento

Oggi ricorrono i 50 anni dall’allunaggio (domani 21 luglio ne saranno invece passati altrettanti dalla celebre discesa di Neil Armstrong verso il suolo lunare) e per festeggiare l’anniversario, insieme a Google e gli altri, anche il Time ha rispolverato la sua app per iPhone attraverso la quale è possibile rivivere l’intero evento in Realtà Aumentata.

Secondo la rivista si tratta della “rappresentazione più accurata ad oggi esistente” in quanto utilizza i dati della NASA e dello Smithsonian raccolti durante la missione Apollo 11. John Knoll di Industrial Light and Magic avrebbe infatti riprodotto la traiettoria di volo del lander utilizzando i percorsi di telemetria della NASA, mentre il posizionamento della telecamera sarebbe stato scelto studiando i punti di riferimento lunari.

Le immagini della Luna invece provengono dai dati di Lunar Reconnaissance Orbiter sfruttando alcune tecniche di visione artificiale per inserire i dettagli mostrati dalle storiche fotografie. Una parte predominante del viaggio virtuale è gestita poi dal suono – a cura di Erik Lohr, capo del settore audio di RYOT – che rende l’esperienza ancora più immersiva. Dallo Smithsonian invece arrivano le informazioni tecniche relative alla tuta di Armstrong, che ne hanno consentito una digitalizzazione quanto più veritiera possibile.

Con l’app, dicevamo, si sale a bordo del modulo di comando Columbia per guardare da vicino la fase di atterraggio e si può poi passeggiare virtualmente sulla superficie lunare e perfino stare vicino a Neil Armstrong mentre pianta la bandiera degli Stati Uniti sulla Luna. Se interessati, la potete scaricare gratuitamente da App Store cliccando qui oppure da qui su Play Store.