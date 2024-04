WhatsApp con filtri delle chat trova tutto al volo

Le funzioni di ricerca sono indispensabili nelle app di messaggistica nate e impiegate per lo più per il lavoro, vedi Slack e Telegram, al contrario spesso risultano meno sviluppate e pratiche da usare in app e piattaforme più gettonate per l’uso privato e nel tempo libero, WhatsApp incluso: finalmente arriva un po’ di rimedio con i filtri delle chat.

Gli sviluppatori di WhatsApp (Meta) assicurano che grazie ai filtri delle chat gli utenti non perderanno più tempo per trovare l’informazione che gli serve tra lunghi elenchi di messaggi e chat.

Non sarà più necessario scorrere all’infinito schermate e schermate di conversazioni solo per trovare un unico dato importante. I primi tre filtri sono visibili in alto nella schermata che mostra l’elenco di tutte le chat, si tratta dei tre pulsanti Tutte, Da leggere e Gruppi:

Tutte è la visualizzazione predefinita della schermata chat

Da leggere è il tasto utile per vedere al volo le conversazioni che dobbiamo recuperare e anche i messaggi ai quali dobbiamo ancora rispondere.

Gruppi infine è una funzione molto richiesta dagli utenti perché mostra tutte le chat di gruppo in una sola schermata. Utile per accedere al volo alle chat più usate dall'utente per lavoro, famiglia e amici: sempre in questa schermata vengono anche mostrati i sottogruppi delle community.

Così come siamo a abituati a fare da anni con email e posta elettronica, con i filtri delle chat anche in WhatsApp è possibile gestire e organizzare meglio i messaggi. Per esempio segnando come non letti quelli più importanti o a cui dobbiamo rispondere assolutamente, subito a portata di tap con il tasto Da leggere.

I filtri della chat sono in fase di rilascio globale per tutti gli utenti di WhatsApp nel mondo, sia iPhone che Android, ma come sempre si tratta di un rilascio graduale: serviranno alcune settimane prima che sia visibile a chiunque.

