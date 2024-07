Parigi 2024, l’app ufficiale delle Olimpiadi con appuntamenti e risultati

Pubblicità

Per essere aggiornati sulle Olimpiadi niente di meglio che l’app ufficiale che consente di seguire i giochi fino all’11 agosto e le Paralimpiadi, dal 28 all’8 settembre.

L’app permette di rimanere aggiornati su medaglie vinte, offre programmi personalizzati e info per gli spettatori, compresa la mappa dei Giochi e altre informazioni riservate ai possessori di biglietti, notizie dell’ultim’ora sugli atleti, novità in tempo reale con accesso al dietro le quinte.

La sezione con le ultime notizie è aggiornata di continuo con tutti gli eventi; l’utente può personalizzare l’esperienza d’uso aggiungendo eventi e gli atleti da seguire.

È possibile ottenere approfondimenti su eventi e qualificazioni, aggiungere eventi, squadre e atleti.

Non mancano foto e video, la possibilità di attivare notifiche per ricevere aggiornamenti in tempo reale su tutti gli eventi, le squadre e gli sport preferiti.

Il tabellone delle medaglie consente di seguire i Giochi, gli sport e gli atleti preferiti. È possibile seguire staffette come quella Paralimpica, condividere foto e video, accedere al negozio olimpico (il punto di vendita ufficiale dove acquistare gli articoli di Paris 2024: t-shirt, felpe, spille, mascotte di peluche, ecc.)

L’app si scarica gratis dall’App Store per iPhone/iPad (è richiesto iOS 15/iPadOS 15 o seguenti) e dal Google Play per dispositivi Android.

Ricordiamo che Apple ha aggiornato l’app Mappe in occasione delle Olimpiadi 2024: impianti permanenti come lo stadio Parc des Princes e il Centro acquatico olimpico, possono essere visualizzati come luoghi di interesse in 3D (visualizzare gli edifici e altri elementi in 3D). Luoghi iconici quali Gare de l’Est, Pont d’Iéna e Place de la Madeleine sono altresì rappresentati in 3D con vari dettagli, e per la prima volta l’app Mappe di Apple mostra punti location provvisorie, negozi di souvenir e punti di ritrovo, facilitando chi partecipa a individuare luoghi di rilievo per i giochi estivi. Tuitti i luoghi nei quali è previsto lo svolgimento di eventi sono marcati da icone speciali per aiutare i visitatori a trovare quello che stanno cercando.