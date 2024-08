Apple, 400 miliardi di dollari il fatturato globale previsto per il 2024

Pubblicità

Si prevede che il fatturato annuale di Apple per il 2024 sarà di circa 400 miliardi di dollari. A evidenziarlo sono proiezioni di Counterpoint Research, secondo la quale i numeri record saranno trainati sia dalla crescita dell’hardware, sia dai servizi.

Dopo un declino nel 2023 nei ricavi dall’hardware, quest’anno è prevista una crescita del 3% rispetto allo scorso anno. Tutti i segmenti hardware chiave – iPhone, iPad, Mac, Apple Watch e AirPods – sono indicati come probabili elementi di traino, grazie anche al previsto lancio di nuovi prodotti, e con gli AirPods che potrebbero emergere come il segmento a più alta crescita del 2024.

La crescita del segmento hardware dovrebbe continuare anche nel 2025; nel frattempo, secondo Counterpoint, anche il fatturato dai servizi continuerà a crescere, con livelli previsti da record per il 2025, indicati per la prima volta intorno ai 100 miliardi di dollari.

“In termini di tasso di crescita, e ora con l’avvento di Apple Intelligence, il segmento servizi sembra molto entusiasmante. È destinato a crescere ad un ritmo più rapido dell’hardware”, afferma Tarun Pathak, Research Director di Counterpoint. “In termini di crescita assoluta delle entrate, l’hardware rimane fondamentale per spianare la strada, considerando che contribuisce ai tre quarti del fatturato globale. Dopo un declino nel 2023, il 2024 registrerà una crescita in varie categorie hardware chiave, spinto dal lancio di vari prodotti. C’è poi la promessa Apple Intelligence, implementata nei vari segmenti hardware, elemento che ha creato entusiasmo e che potrebbe spingere agli aggiornamenti”.

Varun Mishra, Senior Analyst di Counterpoint, aggiunge: “I Servizi continueranno a crescere molto più velocemente dell’hardware. Nel 2025, il fatturato dai servizi potrebbe diventare superiore a quello dell’hardware, escludendo gli iPhone. Apple cercherà inoltre di monetizzare Apple Intelligence; sarà ad ogni modo necessario tempo, tenendo conto che il lancio di funzionalità in varie aree geografiche sarà scaglionato, e Apple ha bisogno di capire quali servizi potranno essere monetizzati. Apple Intelligence potrebbe contribuire a far aumentare il fatturato dei servizi almeno di un 10%-15% nei prossimi anni, a seconda di come Apple deciderà di monetizzare”.

