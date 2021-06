Apple, 5 milioni di dollari alle università storicamente afroamericane

Apple ha offerto 5 milioni come “Innovation Grant” (sovvenzioni per l’innovazione) a 4 università e college storicamente afroamericani (Historically Black Colleges and Universities, HBCU).

Lo riferisce USA Today spiegando che queste qeste istituzioni sono state fondate dopo la guerra civile americana, concentrate principalmente nel sud del paese e hanno l’ambizione di servire in particolare la comunità nera.

Questo investimento, che sarà distribuito su tre anni, include l’Alabama Agriculture and Mechanical University, la Howard University, la Morgan State University e la Prairie View University.

Queste donazioni fanno parte dell’iniziativa per l’uguaglianza razziale e la giustizia lanciata nel 2020 dalla Mela. Apple ha pianificato di distribuire un totale di 100 milioni di dollari a varie organizzazioni impegnate in questo ambito. A gennaio di quest’anno sono stati lanciati nuovi importanti progetti nell’ambito della Racial Equity and Justice Initiative per contrastare il razzismo sistemico e promuovere l’equità razziale a livello nazionale. Apple ha già in precedenza spiuegato che, nell’ambito del suo impegno da 100 milioni di dollari, finanzierà un hub educativo unico nel suo genere per le università HBCU e una Apple Developer Academy a Detroit.

Apple sta, tra le altre cose, lavorando con Southern Company e altri soggetti comunitari per sostenere l’apertura del Propel Center, un hub di innovazione e apprendimento unico nel suo genere per le università storicamente afroamericane. I 25 milioni di dollari donati da Apple permetteranno al Propel Center di supportare studenti e docenti delle HBCU attraverso una solida piattaforma virtuale, un campus vero e proprio nello storico Atlanta University Center, e una serie di iniziative presso gli istituti partner.

Il centro è pensato per sostenere la nascita di una nuova generazione di leader all’insegna della diversità, con corsi innovativi, supporto tecnologico, opportunità di lavoro e tirocini retribuiti. Il Propel Center offrirà un’ampia gamma di percorsi didattici, tra cui intelligenza artificiale e machine learning, tecnologie agrarie, giustizia sociale, arti dello spettacolo, sviluppo di app, realtà aumentata, design e arti creative, preparazione alla carriera e imprenditorialità. Gli esperti di Apple aiuteranno a preparare i programmi didattici e forniranno affiancamento, assistenza e opportunità di stage.

Nell’ambito della sua partnership con le HBCU, Apple sta anche attivando due nuove borse di studio a sostegno dei programmi di ingegneria di queste università. I nuovi Innovation Grant di Apple aiuteranno le facoltà di ingegneria delle HBCU a sviluppare corsi di ingegneria hardware in collaborazione con esperti Apple. Il nuovo Faculty Fellows Program sosterrà i docenti delle HBCU che si occupano di ricerca e sviluppo con programmi di affiancamento, assistenza nella stesura del piano didattico e fondi per le attrezzature di laboratorio.

In collaborazione con il Thurgood Marshall College Fund, Apple ha inoltre attivato borse di studio per 100 nuovi Apple Scholar provenienti da comunità sottorappresentate. Il programma Apple Scholar offre un sostegno economico, ma anche affiancamento ed esperienze professionali in Apple.

USA Today riferisce che i neri negli Stati Uniti rappresentano solo il 5% dei dipendenti assunti in ambiti tecnologici (6% per Apple in particolare ); il 3% ha posizioni di responsabilità (4% in Apple, escludendo la filiale Retail dove la cifra è dell’8%) e l’1% appartiene al gruppo dei fondatori di società. Anche all’interno di Apple c’è dunque ancora molta strada da fare.