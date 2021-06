Audible, i podcast e gli audiolibri da ascoltare a giugno

Ambiente, astronomia, storia e letteratura: sono alcuni degli argomenti delle nuove storie e dei nuovi contenuti che si troveranno su Audible nel mese di giugno. Il catalogo di Audible, composto da oltre 60mila titoli da ascoltare per gli abbonati di questo servizio di Amazon, si arricchirà nelle prossime settimane con tantissimi nuovi audiolibri e podcast.

Per gli appassionati di divulgazione scientifica, da non perdere è “Astrobio – II parte”, il podcast di Luca Perri e Adrian Fartade. Il podcast ripercorre la storia dell’astronomia e dell’astrofisica da 32mila anni fa a oggi. In questa seconda parte Perri e Fartade si concentrano nell’analisi dell’astronomia sviluppatasi all’interno di quella che viene chiamata “scienza moderna” attraverso le vite e le vicende dei suoi protagonisti. Il podcast è disponibile dal 7 giugno. E per chi se lo fosse perso, su Audible sono disponibili anche le puntate della prima serie di “Astrobio”.

“Dedicato ai cattivi II – Amleto” è il podcast per chi ama i classici della letteratura. Francesco Montanari racconta l’Amleto di Shakespeare. Dopo la prima stagione su Romeo e Giulietta, cinque puntate sulla potenza di questo capolavoro della letteratura. Il podcast sarà disponibile a partire dal 21 giugno, mentre la prima serie su Romeo e Giulietta è ancora disponibile.

Otto nuovi episodi sul linguaggio compongono il podcast educativo e scherzoso “Parole Preziose 2”, la seconda stagione del podcast curato da Rick DuFer e Roberto Mercatini. Raccontano in ogni episodio la storia di tre parole, tra leggende, filosofia e scienza. Saranno disponibili dal 28 giugno.

Il cambiamento climatico e l’impatto ambientale delle attività dell’uomo sul pianeta sono al centro del podcast “Adaptation Italia” condotto da Marco Merola, giornalista e divulgatore scientifico, e The Trip, creative Agency di Roma. Un viaggio in Italia attraverso 8 regioni, per raccontare esempi virtuosi di adattamento attraverso le voci di chi abita quei territori. Il podcast è disponibile dal 5 giugno.

Intanto continuano le uscite su Audible dell’opera di Dino Buzzati. A giugno, gli abbonati ad Audible potranno ascoltare tre nuovi audiolibri dell’autore: “La famosa invasione degli orsi in Sicilia”, “Il Crollo della Baliverna”, “Un amore”, tutti disponibili dal 29 giugno.

