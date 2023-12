Android, Google lavora a funzione per dettagli su salute batteria come gli iPhone

Nell’ambito dell’aggiornamento di dicembre 2023 per i Pixel 8 Pro, Pixel 8 e Pixel Fold, Google riferisce di “miglioramenti generali della ricarica e dell’utilizzo della batteria”.

Secondo il sito Android Authority, Google ha intenzione di offrire con i futuri aggiornamenti di Android statistiche sullo stato della batteria del dispositivo, alla stregua di quelle che consente di visualizzare Apple sugli iPhone andando su Impostazioni > Batteria > Stato e carica della batteria.

Attualmente è possibile ottenere dettagli sulla batteria con app di terze parti o codici di comando speciali (non sempre affidabili).

Nel Pixel Feature Drop di questo mese sono state aggiunte voci che dovrebbero consentire di ottenere dettagli sulla batteria. Da quello che sembra di capire l’idea è di mostrare la percentuale di capacità massima (il valore di capacità della batteria in rapporto a quando era nuova). Il sito Android Authority ha scovato icone che sembrano essere riferimenti alla capacità ridotta della batteria e al mancato rilevamento della stessa.

Il codice nel quale si fa riferimento a nuove funzionalità è stato individuato su Android 14 QPR2 Beta 2 ma non è da escludere che la novità definitiva arriverà per tutti con l’arrivo delle versioni stabili di Android 15 (sempre ammesso che le integrerà nell’ AOSP (Android Open Source Project), permettendo a terzi di implementarle nei propri dispositivi.

Apple permette di controllare in modo dettaglio lo stato e l’utilizzo della batteria di iPhone, con informazioni e suggerimenti per ridurre i consumi, grafici che mostrano il livello della batteria, gli intervalli di ricarica e i periodi in cui iPhone era in modalità “Basso consumo” o la batteria era molto scarica, il grafico di utilizzo dell’utilizzo della batteria negli ultimi 10 giorni, le attività nel tempo e altro ancora.

Tra le migliorie integrate nell’ aggiornamento Google Pixel di dicembre 2023: miglioramenti generali per la stabilità o le prestazioni con alcune app di sistema, correzioni di bug legati alla biometria, la correzione di un problema che in determinate condizioni causava il mancato funzionamento dell’individuazione Bluetooth, miglioramenti generali della stabilità della fotocamera in determinate condizioni, la correzione di un problema che in determinate condizioni causava l’instabilità del GPS e altro ancora.