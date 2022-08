Apple TV+, in programma un documentario su Steve Martin

Apple TV+ ha in programma un documentario su Steve Martin, attore, comico, sceneggiatore, produttore cinematografico, suonatore dei banjo, in Italia noto per film quali “Il padre della sposa” (remake della commedia anni ’50 nel quale ricalca il personaggio del padre geloso che fu di Spencer Tracy), “Grand Canyon – Il cuore della città”, “Un biglietto in due” e numerosi altri titoli.

Non si conoscono molti dettali sul documentario ma il sito The Hollywood Reporter riferisce che sarà realizzato da Morgan Neville, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense che nel 2014 ha ricevuto il Premio Oscar come miglior documentario per il film “20 Feet from Stardom”.

Steve Martin è nato nel 1945 a Waco (Texas); dopo essersi unito a una piccola compagnia teatrale formata dai suoi vecchi compagni delle superiori, si trasferì a Los Angeles collezionando numerose partecipazioni a agli show più seguiti della tv statunitense, compreso il Saturday Night Live e da lì il salto verso il cinema e la carriera cinematografica.

Non è stata indicata nessuna data presunta per lo streaming del documentario e le informazioni sono ancora scarse. È prodotto ad ogni modo da A24, casa di produzione e distribuzione cinematografica per varie produzioni originali, incluso Moonlight di Barry Jenkins che ha vinto l’Oscar al miglior film ai premi Oscar 2017.

