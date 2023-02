“In viaggio”, su Apple Tv Plus in tour con Eugene Levy

“The Reluctant Traveler”, in italiano “In viaggio”, è una serie dedicata ai viaggi con protagonista il pluripremiato attore ed “esploratore riluttante” Eugene Levy, attore, comico, regista, doppiatore, produttore e sceneggiatore canadese, noto – tra le altre cose – per la parte del signor Levenstein in “American Pie”.

La stagione 1 su Apple TV+ è composta da otto episodi che vedono il protagonista viaggiare in Finlandia, Costa Rica, Italia (Venezia), Giappone, Maldive, Portogallo, Sud Africa e Stati Uniti.

Nella primo puntata Levy arriva in Finlandia all’Artic Hotel per pescare sul ghiaccio, farsi trainare dagli husky, sorseggiare vodka; nella seconda arriva in Costa Rica, si addentra nella giungla dove dorme tra gli alberi, affronta animali letali e vince sue paure. In Italia (terza puntata), Levy soggiorna al Gritti Palace, fa amicizia con un gondoliere e ripensa a quando lavorava con il figlio.

“The Reluctant Traveler” è prodotto per Apple TV+ da Twofour; Levy è i produttore esecutivo insieme a David Brindley.

