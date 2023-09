Come funziona la codifica log nei video e i programmi che la utilizzano

Tra le peculiarità di iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max, una nuova opzione per la “codifica Log” nella registrazione dei video ProRes.

Andando in Impostazioni > Fotocamera > Formati, è possibile selezionare il formato di registrazione video ProRes (supportato nelle modalità Cinema, Time-lapse o Slo-mo); questo produce file di dimensioni maggiori rispetto alla registrazione HD ed è pertanto disponibile sui modelli con unità di archiviazione di almeno 256GB (a meno che non si usano unità di archiviazione esterne).

Il formato ProRes è disponibile per la registrazione fino a 4K a 30 fps. iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max possono registrare fino a 4K a 60 fps se collegati a unità di storage esterne.

Sui modelli di iPhone da 128 GB, la registrazione è disponibile solo a 1080p a 30 fps (gli iPhone 15 Pro da 128GB possono registrare in 4K a 60 fps se collegati a una unità di storage esterna compatibile).

La possibilità di usare unità di storage esterne, è comodissima per chi realizza video per scopi professionali: si memorizza tutto su SSD esterno, si collega quest’ultimo alla macchina sulla quale si lavora, senza bisogno di perdere tempo a copiare i file, si esegue l’editing e a fine lavoro si può lasciare archiviato tutto sull’SSD stesso, passando a un nuovo SSD per altri lavori, velocizzando enormemente il workflow.

Oltre al formato ProRes, da Impostazioni > Fotocamera > Formati è possibile selezionare la codifica, tra HDR (High Dynamic Range), SDR (Standard Dynamic Range) o Log.

Vantaggi del ProRes

Il formato ProRes semplifica il processo di editing. È stato rilasciato da Apple nel 2007 con Final Cut Studio 2, pensato per superare difetti e ritardi che altri formati comportano nel processo di post-produzione, allo scopo di creare un flusso di lavoro di qualità virtualmente analoga a quella svolta su video non compresso ma con un ingombro di spazio inferiore. Nato come formato per il montaggio, in seguito è stato usato come formato di registrazione nelle telecamere professionali e video recorder destinati al campo broadcast.

Dal punto di vista tecnico, è un formato a 10 bit e offre ampio margine di lavoro con il colore, senza bisogno di ricorrere a proxy, permettendo di lavorare anche su computer non eccessivamente costosi e potenti. ProRes supporta più risoluzioni, framerate e regola il bitrate secondo le attività dei frame (tiene conto del movimento, assegnando quando necessario il bitrate massimo)

Vantaggi della codifica Log

Apple spiega che la codifica Log rende ProRes (formato che consente l’editing in tempo reale e multistream adottato in tutto il settore della post-produzione di video) ancora più potente: ora si ha a disposizione più gamma e più flessibilità per gli effetti visivi e per il color grading in post‑produzione (quando si usano app in grado di gestire questo formato).

Il “peso” dei file ProRes

I file ProRes hanno dimensioni fino a 30 volte maggiori di quelle dei file HEVC (High Efficiency Video Coding) e quindi se si archiviano i file sul dispositivo, potremmo esaurire lo spazio più rapidamente del previsto: un minuto di video ProRes HDR a 10 bit corrisponde a circa 1,7GB in HD e 6GB in 4K.

Quali applicazioni consentono di usare file ProRes?

Il ProRes è adottato in tutto il settore della post-produzione di video, ed è pertanto possibile aprire questi file con app compatibili con il formato.

È possibile modificare i file Apple ProRes nell’app Foto o in iMovie per iOS, in iMovie o Final Cut Pro per Mac, oppure nelle app per l’editing di terze parti che supportano ProRes (es. applicazioni quali Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects e Adobe Media Encoder). Dalla versione 10.6.9, Final Cut supporta la codifica Log dei video registrati su iPhone 15 Pro.

Quali dispositivi consentono di gestire i file ProRes?

Questi dispositivi Apple possono supportare la riproduzione e l’editing di ProRes:

Mac con Mac OS X 10.6 e versioni successive

iPad Pro da 12,9 pollici (3a generazione) e successivi

iPad Pro da 11 pollici (1a generazione) e successivi

iPad Air (5a generazione)

iPad mini (6a generazione)

iPhone 13 e seguenti

Per saperne di più su iPhone 15 e iPhone 15 Plus vi rimandiamo a questo nostro articolo. Per saperne di più sui nuovi iPhone 15 Pro e Max vi rimandiamo alla sezione dedicata di Macitynet.