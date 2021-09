Apple, altri 30 milioni alla Racial Equity and Justice Initiative

A gennaio di quest’anno Apple ha annunciato una serie di importanti progetti nell’ambito del suo impegno da 100 milioni di dollari con la Racial Equity and Justice Initiative (REJI) “per contribuire ad abbattere le barriere sistemiche alle pari opportunità e lottare contro le ingiustizie subite dalle comunità di colore”.

Apple ha ora annunciato altre iniziative dello stesso tipo, impegnandosi con altri 30 milioni di dollari.

Cupertino riferisce che gli ulteriori 30 milioni di dollari offriranno supporto a studenti, innovatori e comunità che hanno a cura la creazione di un modo più inclusivo.

I 30 milioni di dollari, spiega Apple “sono parte di nuove iniziative nell’ambito della Racial Equity and Justice Initiative (REJI), a supporto di studenti, innovatori e organizzazioni di sostegno che guidano la carica nella creazione di un modo più inclusivo e più giusto. Questi nuovi progetti includono il Global Hispanic-Serving Institution (HSI) Equity Innovation Hub, l’espansione di iniziative di formazione per le università statali e gli Historically Black Colleges and Universities (HBCU), la creazione di nuove leve dall’Apple Entrepreneur Camp immersive tech lab per sviluppatori ispanico/latini, finanziamenti per leader che si occupano di riforma del sistema penale e giustizia ambientale”.

Apple ha anche annunciato una collaborazione con la California State University per il lancio del nuovo “Global HSI Equity Innovation Hub” con l’obiettivo di ampliare l’accesso all’istruzione a studenti tipicamente svantaggiati.

Apple ha anche annunciato ampliamenti delle collaborazioni con la Tennessee State University, altre organizzazioni e college statali per “implementare programmi che aiuteranno detenuti e soggetti a libertà condizionata ad apprendere nuove competenze e lavorare per impedire recidività”.