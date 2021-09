Car Access, gli acquisti online si consegnano nell’auto Skoda

Skoda Auto espande la propria offerta di servizi online in Repubblica Ceca. Con la nuova funzionalità Car Access, gli acquisti online possono essere consegnati direttamente nell’automobile del Cliente. La consegna non richiede la presenza del destinatario, ciò permette di risparmiare tempo e offre maggiore comodità rispetto alle tradizionali consegne a domicilio.

Martin Jahn, Membro del Board Skoda Auto per le Vendite e il Marketing, spiega i vantaggi del nuovo servizio: “Grazie a Car Access, un’auto Skoda può essere utile anche quando è parcheggiata. Stiamo espandendo la nostra offerta di soluzioni di mobilità per includere questo servizio, che permette ai nostri Clienti di risparmiare tempo e rende più facile la loro quotidianità. Ad esempio, possono farsi consegnare un pacco mentre sono al lavoro. Solo il corriere ha accesso ai dati del veicolo. In più, la consegna è contactless – un innegabile vantaggio, in questo periodo”.

La posizione del veicolo e la targa vengono utilizzati come indirizzo di consegna. Con Car Access, gli utenti devono solo permettere al servizio di consegna di localizzare l’auto, aprire il bagagliaio e lasciare il pacco.

Il progetto pilota, al momento solo a Praga, si concluderà entro la fine dell’anno. In seguito, il servizio verrà ottimizzato e promosso in altre città della Repubblica Ceca e a livello internazionale. La preparazione per il lancio è in atto, in collaborazione con i partner attuali e futuri. Car Access è disponibile per i modelli Skoda prodotti dal 2019 in poi, dotati di funzionalità di Accesso Remoto parte del pacchetto Care Connect e con funzione Lock/Unlock attivata. Su ENYAQ iV, KAMIQ e SCALA il servizio verrà offerto più avanti.

Le prime aziende a essere coinvolte nel progetto sono Alza.cz, leader del mercato e-commerce nell’Europa Centrale; Zásilkovna, compagnia di tecnologia e logistica parte del Packeta Group e la start-up di logistica DoDo.

Per utilizzare il servizio, i Clienti devono iscriversi a Skoda Connect e attivare la funzione remota di Lock/Unlock nell’app MySkoda. Il processo di consegna fisico in auto varia poi in base al partner selezionato.

I corrieri utilizzano una specifica app per trovare l’automobile e sbloccarne il vano bagagli. In questo modo, il veicolo può essere aperto una sola volta e per un lasso di tempo scelto dal Cliente. Il corriere riparte solo dopo che l’auto è nuovamente bloccata. Gli aggiornamenti su ogni ordine possono essere visualizzati tramite l’app MySKODA.

