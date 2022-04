Apple cerca sviluppatori per il cuore di macOS e iOS

Apple sta ampliando il suo team sviluppatori macOS e iOS assumendo personale in Repubblica Ceca che si occuperà di “funzionalità Core OS”. Lo riferiscono i media locali, spiegando che la multinazionale di Cupertino sta assumendo OS kernel development manager, ingegneri e sviluppatori che contribuiranno allo sviluppo dei suoi sistemi operativi.

Apple ospita da anni un centro di sviluppo in Repubblica Ceca, ma poco si sa relativamente al lavoro che viene svolto in tale sede. Secondo la stampa locale, la sede di Apple che ospita sviluppatori a Praga ha apportato contributi a tecnologie legate all’autenticazione biometrica, incluso il Touch ID, e altri elementi dei sistemi operativi dell’azienda.

Il nuovo team che Apple sta mettendo insieme lavorerà a stretto contratto con i team Apple Silicon e altri chipmaker che lavorano per la Mela. “Il Core OS team è responsabile dello sviluppo del nuovo nucleo dei sistemi operativi e funzionalità di sistema per tutti i prodotti”, ha riferito Apple al sito Aktualne.cz. “È altresì responsabile dello sviluppo dei nostri software per chip ARM e Intel. Core OS contribuisce al successo della linea dei prodotti iPhone, iPad e Mac”.

Apple vanta vari centri di ricerca e sviluppo in località di tutto il mondo, con team che si occupano di ogni tecnologia e aspetto relativo ai prodotti. L’elenco è veramente lungo e include: tecnologie acustiche, design digitale e analogico (che si occupano dello sviluppo di schede logiche, sistemi AC-DC e DC-DC, progettazione logica), architettura CPU, architettura SoC, architettura di sistema, microarchitettura di sicurezza, ingegneria delle piattaforme informatiche, architettura di alimentazione/termica, architettura dei sistemi GPU, architettura di modellazione.

L’elenco è ancora lungo e include: machine learning, data science e architettura dei sistemi wireless, progettazione batterie, computer vision engineering, progettazione dei moduli delle fotocamere, ingegneria meccanica applicata alle fotocamere, ingegneria elettrica applicata alle fotocamere, progettazione ottica, sistemi di fotocamere, fabbricazione e processi, acquisizione di immagini, acquisizione analogica/digitale, tecnologie dei display, ambientali e altri team ancora.

Team di ricerca e sviluppo di Apple si trovano anche in Italia e la ricerca di personale in Europa non sorprende: moltissimo codice in macOS e iOS, è nato dalla mente di sviluppatori europei. Negli annunci di ricerca personale in questo momento attivi sul sito dell’azienda (apple.com/jobs) ci sono numerose posizioni aperte in Europa, inclusa quella di un “Silicon Validation Engineer” esperto in progettazione architettura ASIC con la città di Livorno indicata come sede di lavoro.

Apple presenterà le prossime versioni dei suoi sistemi operativi durante la conferenza mondiale degli sviluppatori WWDC 2022 che solitamente si svolge a giugno. Tutte le novità di macOS Monterey sono qui, invece per consigli e motivi per installarlo si parte da qui.