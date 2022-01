Xiaomi Pritech è il taglia capelli professionale a poco più di 40 euro

Se siete alla ricerca di un taglia capelli professionale, sì per risparmiare, ma anche per evitare i luoghi affollati come il barbiere, in tempo di covid, ecco Xiaomi Pritech. Costa poco più di 40 euro ed è quel che potrebbe fare al caso vostro. Clicca qui per acquistarlo.

Come già anticipato si tratta di un taglia capelli professionale di precisione con lama in acciaio inox. E’ in grado di eseguire una rasatura estremamente fine, fino a 1.5 millimetri, anche se può essere impostato per tagli a 3, 4.5, e 6 millimetri. Questo, insieme ai 4 tipi di pettini guida, che consente di scegliere facilmente un taglio compreso tra 0 millimetri e 6 millimetri di lunghezza.

Si ricarica facilmente tramite USB, con un tempo di ricarica pari a 2 ore, così da poter utilizzare il rasoio per 3 ore di utilizzo senza fili. Si tratta di un accessorio estremamente versatile, adatto sia ad un utilizzo domestico, quindi per il taglio di capelli in casa fai da te, sia per l’impiego in sale di professionisti. Peraltro, ha un rumore di funzionamento molto contenuto, di circa 55 decibel.

Può essere utilizzato per rasare i capelli, o eseguire dei tagli ben precisi, così come per modellare la barba. Grazie alle guide presenti non si dovranno temere tagli troppo corti.

Il design è compatto, e nel complesso il taglia capelli è leggero e facile da tenere in mano, così da permettere una rasatura ancor più precisa. Le dimensioni compatte, peraltro, lo rendono particolarmente adatto da portare in valigia durante un viaggio, o anche in borsa per un viaggio d’affari.

Si acquista direttamente a questo indirizzo. Al momento è proposto in sconto a poco più di 40 euro.