La Polizia di New York invita a usare AirTag per scoraggiare i furti d’auto

Il New York City Police Department (NYPD) invita i proprietari di auto a sfruttare gli AirTag come azione deterrente ai furti.

In un tweet pubblicato nell’ultimo weekend il Dipartimento di Polizia ha sottolineato che un AirTag in una vettura può aiutare gli agenti a recuperare un’auto rubata. Un video di accompagnamento spiega come installare l’AirTag collocandolo in posizioni del veicolo che non permettono di individuarlo facilmente.

Nel filmato si vede la possibilità di individuare un veicolo rubato usando l’app “Dov’è”. Le forze dell’ordine possono tracciare l’AirTag, recuperare il veicolo e arrestare i ladri.

“Proteggete la vostra auto semplicemente collocando un Airtag al suo interno”, si legge alla fine del filmato diffuso dalla Polizia. L’invito a usare AirTag e affini si è reso necessario dopo numerosi video diventati virali su TikTok che mostrano come bypassare i sistemi di sicurezza di auto Hyundai e Kia.

The 21st century calls for 21st century policing. AirTags in your car will help us recover your vehicle if it’s stolen. We’ll use our drones, our StarChase technology & good old fashion police work to safely recover your stolen car. Help us help you, get an AirTag. #GSD pic.twitter.com/fTfk8p4lye — NYPD Chief of Department (@NYPDChiefOfDept) April 30, 2023

Nel corso di una conferenza stampa per la presentazione del video, il sindaco di New York, Eric Adams (ex funzionario della polizia di New York) ha riferito che la città fornirà 500 AirTag (offerti dall’organizzazione Association for Better New York) ad altrettanti proprietari di auto. Questi AirTag – riporta CBS News – sono disponibili per i residenti di Castle Hill, Soundview e Parkchester, quartieri che hanno visto un incremento del 548% di furti Hyundai e Kia.

