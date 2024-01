Apple Days Amazon con sconti fino al 24% su iPad, Airpods, accessori, iPhone mini

Apple Days. È questo il nome che dovrebbe far alzare le antenne a tutti coloro che sono interessati a fare affari comprando un prodotto della Mela. Ancora di più dovrebbe suscitare interesse il fatto che a lanciare la campagna sconto è Amazon che ha pubblicato questa mattina un lunghissimo elenco di iPad, Apple Watch, Airpods, accessori a prezzi spesso ai minimi storici o comparabili a quelli del Black Friday

Airpods a prezzi Black Friday

E parlando di prezzo Black Friday cominciamo a segnalare gli Airpods. Gli Airpods Pro sono proprio al prezzo del Black Friday (239€). Poco più sopra del prezzo della grande giornata di sconti ci sono sia gli Airpods (109€) che gli Airpods 3 (180€)

Apple Pencil, mouse e tastiere super sconti

Sono anche qui molto vicini al minimi e qualche volta persino più sotto degli sconti più recenti, diversi accessori con il marchio della Mela. A nostro giudizio quelli da mettere nel mirino come i più convenienti sono la Apple Pencil di prima generazione che costa 97€, e il Magic Mouse che va in sconto a 64€ per il Magic Mouse (79€ in versione nera) un euro meno del prezzo del Black Friday.

Interessanti anche i ribassi su tastiere anche quelle minimo. Parliamo della Magic Keyboard con tastierino numerico che costa 105€ e di diverse tastiere Apple originali, specifiche per iPad. Qualche esempio: Magic Keyboard Folio per iPad di decima generazione (242€ invece che 299€),la Magic Keyboard per iPad Pro 11″ e iPad Air che costa 311 €, la Apple USB-C Magic Keyboard per iPad Pro 12,9″ di 5ª generazione a 361€

iPad Mini e iPad 10,9″ ribasso fino al 23%, iPad Air -24%

A proposito di iPad è forse qui che troviamo gli sconti migliori e più interessanti. E non solo perché il mondo iPad ha visto sconti modesti se non inesistenti durante il Black Friday ma perché qui ci sono promozioni che non esitiamo a definire irripetibili.

È il caso degli iPad da 10,9″ quelli con lettore di impronte nel tasto home e porta USB-C, scendono al minimo storico con un ribasso del 23% . La buona notizia è che sono in sconto anche i modelli più economici. Ad esempio comprate imodello da 64GB con solo Wifi a 449€ invece che 589€ (-24%). Ma è ottimo anche il -18% sul modello da 256 GB (649€) e sui modelli da 64 GB con rete cellulare (649€, -18%) e da 256 Gb ancora con rete cellulare (849€, .-15%)

Lo sconto è addirittura più alto per gli iPad Air. Li pagate nella versione da 64 GB con rete cellulare 748€ invece di 989 € (-24%). Il modello senza rete cellulare sempre da 64GB viene scontato del 14% (679 invece di 789€).

Quasi stesso sconto del 23% viene praticato anche iPad mini che (chissà perché) tra gli sconti degli Apple Days non si vede. Il ribasso migliori lo trovate nella sua versione con rete cellulare. Lo pagate 659€, il prezzo Apple della versione da 64GB senza rete cellulare.

Sconti Apple Watch SE, Apple Watch 9 ed Apple Watch Ultra

Nella lista Amazon si trovano in sconto diversi Apple Watch. La promozione lima leggermente i prezzi migliori dei giorni scorsi in particolare sugli Apple Watch 9 che in linea generale scendono tra l’11 e il 12% con un prezzo minimo di 409€ per il modello da 41mm con solo Wifi

Apple Watch SE ha un buon prezzo anch’esso con un costo ridotto anche se nei giorni passati, precedenti il Black Friday, ci sono stati momenti un cui l’offerta è stata migliore.

Segnaliamo che sono in sconto anche gli Apple Watch Ultra. Il ribasso è di cinquanta euro e il prezzo il migliore dal Black Friday

iPhone 13 mini al minimo

Apple lancia anche una promozione su iPhone 13 mini. Si tratta dell’ultimo modello mini di iPhone, oggi non più in produzione ma che ha ancora diversi estimatori per l’ottimo rapporto tra prestazioni, qualità e dimensioni. La versione con 64 Gb di memoria costa 649€, è il prezzo più basso che ha avuto (anche se già raggiunto in passato). Si comprano però in sconto anche le versioni da 256 Gb e da 512 GB.

Sconto Beats, cuffie al minimo storico

Vi segnaliamo, infine, anche gli sconti sulle cuffie e gli auricolari Beats, un altro marchio Apple. Specificatamente trovate al minimo storico (294€) le nuove Beats Studio Pro Sono ad un prezzo da considerare perchè sotto quello delle ultime settimane anche i Beats Studio Buds (119€) e gli auricolari Beats Studio Pro (189€)

Quando finiscono gli Apple Days

Gli Apple Days sono partiti oggi. Secondo quanto abbiamo appreso gli sconti dovrebbero durare fino al 2 febbraio anche se in passato si sono esauriti prima per il fatto che i prezzi migliori sui prodotti migliori hanno portato all’esaurimento dei pezzi di magazzino.

Gli altri affari Apple per pochi giorni e con pezzi ad esaurimento:

A 79,00 € invece di 109,00 € | sconto 28% – fino a 2 feb 24

A 311,00 € invece di 369,00 € | sconto 16% – fino a 2 feb 24

A 311,00 € invece di 369,00 € | sconto 16% – fino a 2 feb 24

A 105,00 € invece di 135,00 € | sconto 22% – fino a 2 feb 24

A 361,00 € invece di 429,00 € | sconto 16% – fino a 2 feb 24

A 311,00 € invece di 369,00 € | sconto 16% – fino a 2 feb 24

A 649,00 € invece di 839,00 € | sconto 23% – fino a 2 feb 24

A 899,00 € invece di 1189,00 € | sconto 24% – fino a 2 feb 24

A 649,00 € invece di 839,00 € | sconto 23% – fino a 2 feb 24

A 749,00 € invece di 959,00 € | sconto 22% – fino a 2 feb 24

A 749,00 € invece di 959,00 € | sconto 22% – fino a 2 feb 24

A 899,00 € invece di 1189,00 € | sconto 24% – fino a 2 feb 24

A 899,00 € invece di 1189,00 € | sconto 24% – fino a 2 feb 24

A 899,00 € invece di 1189,00 € | sconto 24% – fino a 2 feb 24

