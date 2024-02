COLMI C81 è il sosia di Apple Watch Ultra, ma a 16,54 €

Vi piace l’estetica di Apple Watch Ultra ma non volete spendere così tanto per uno smartwatch? Allora sappiate che potete mettervene al polso uno che gli somiglia parecchio e che al momento grazie ad una promozione è scontato del 78%, il che significa che per comprarlo spenderete meno di 20 €.

Si tratta di COLMI C81, un vero e proprio sosia di Apple Watch Ultra per quanto riguarda il design, replicato nella forma della cassa (da 47 mm, spessa 11 mm), nei colori e persino nella corona digitale con cornice rossa, che per altro non è messa lì soltanto per un fattore estetico ma funziona davvero per l’interazione con l’interfaccia.

Chiaramente di Apple Watch Ultra ha solo l’aspetto perché tecnologie e qualità dei componenti è senz’altro inferiore, ma non per questo da non considerare, specie per come si andrà poi ad usare questo smartwatch.

Perché le funzioni base di questo prodotto ce le ha tutte, dal monitoraggio costante della frequenza cardiaca a quello della saturazione del sangue su richiesta. Controlla anche il respiro, il riposo notturno, e ricorda all’utente di bere acqua durante la giornata e di fare del movimento se sta fermo per troppo tempo.

Riconosce oltre 100 attività sportive e tiene traccia delle statistiche, e si può personalizzare lo sfondo con altrettanti quadranti.

Funziona con tutti i telefoni Android a partire dalla versione 5 e con gli iPhone da iOS 9 in poi, ai quali si collega tramite l’app FitCloudPro via Bluetooth 5.0.

La batteria è da 250 mAh e promette fino a 20 giorni di autonomia in standby o una settimana di utilizzo, è certificato IP68 quindi resiste anche alle immersioni in acqua, e lo schermo ha buone qualità: parliamo di un pannello AMOLED da 2 pollici con risoluzione HD a 502 x 410 pixel e 345 ppi.

E c’è anche il microfono con cui poter interagire con l’assistente vocale.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di 76,50 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 78% andando a spendere soltanto 16,54 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.