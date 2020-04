Apple domina il mercato mondiale dei processori per tablet

Strategy Analytics ha pubblicato nelle scorse ore i dati riguardanti l’industria dei tablet per il 2019 appena trascorso: il rapporto si concentra in particolare sul “mercato globale dei processori per tablet”, il che significa che lo studio è incentrato sulla ripartizione tra chipmaker come Apple, Qualcomm, Intel, MediaTek in termini di entrate.

In particolare, il rapporto fornisce dati interessanti per ciò che concerne iPad, perché è Apple a produrre i processori utilizzati su tutti i modelli della propria gramma di tablet. I processori serie A di Apple sono diventati incredibilmente potenti nel corso degli anni e questi dati di Strategy Analytics sottolineano quanto siano fondamentali questi processori per il business di iPad.

Secondo i dati Apple ha dominato con una quota del 44% delle entrate del 2019, con la conseguenza che iPad continua dunque a dominare l’intero mercato tablet. In pratica da sola Apple ha rappresentato il 44% di tutti i ricavi delle vendite generate per i fornitori di processori per tablet nel 2019, con un aumento su base annuale.

Dopo Apple, i maggiori protagonisti del mercato sono Qualcomm e Intel, ciascuna delle quali detiene il 16% delle entrate totale del settore. Un mix di altre società sotto la voce “Altri” rappresenta il restante 24% delle entrate, tra cui si piazzano Samsung e MediaTek. In totale, Strategy Analytics stima che il mercato globale dei processori per tablet sia cresciuto del 2% su base annua e che abbia raggiunto un valore complessivo pari a 1,9 miliardi di introiti nel 2019.

Apple non segnala le vendite singole di unità per i suoi prodotti, quindi è impossibile sapere quanti iPad ha venduto nel corso del 2019. Tuttavia, questi dati di Strategy Analytics forniscono informazioni interessanti su come la multinazionale di Cupertino sia diventata il principale protagonista del palcoscenico con i suoi processori della serie Apple Ax.

