PolyCapture registra in tempo reale più fonti audio e video riprodotte dal Mac

PolyCapture è una utiity per Mac che consente di registrare tutto ciò che viene catturato da webcam, microfoni, visualizzato sul display e nelle app del Mac, catturando tutto contemporaneamente o singolarmente su file separati.

È possibile catturare specifiche zone dello schermo, finestre o altre aree a piacimento ed anche escludere eventuali app. L’applicazione è utile per creare tutorial, podcast, contenuti per social media, catturando non solo il video ma anche l’audio di qualunque sorgente collegata al Mac.

L’utility è in grado di tenere conto di diverse sorgenti contemporaneamente, ad esempio la webcam integrata nel Mac, una webcam esterna, o ancora la fotocamera di un iPhone nelle vicinanze), i microfoni (quello integrato nel Mac o un microfono esterno), catturando – se necessario – anche i suoni di sistema.

PolyCapture si caratterizza per l’interfaccia, semplice e pulita. Sono disponibili funzionalità che consentono di migliorare la qualità delle voci (oppure isolarle) ed applicare effetti. I vari file catturati sono registrati in modo separato per ogni sorgente, elementi che è successivamente possibile assemblare con una qualunque applicazione di editing video.

Non mancano funzioni per sfocare lo sfondo del computer e la possibilità di personalizzare scorciatoie da tastiera per richiamare i comandi più usati. L’app è distribuita gratuitamente sul Mac App Store ma se è necessario il pagamento di 3,99 € (mediante acquisto in-app) per poter abilitare la funzione di salvataggio dei file. Il pagamento una tantum sblocca tutte le funzioni. Il requisito minimo è la presenza di macOS 14.7 o versioni seguenti.