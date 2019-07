Apple è l’azienda che negli USA utilizza di più l’energia solare

Apple occupa il primo posto in classifica in un annuale elenco stilato dalla Solar Energy Industries Association (SEIA), tenendo conto dell’uso dell’energia solare da parte delle aziende

SEIA ha tracciato l’uso del solare per sette anni e riferisce che per la prima volta un’azienda tecnologia guida la classifica.

“Contando sia la capacità in loco, sia quella off-site, Apple si classifica al primo posto con 393 megawatt (MW) di solare installato. Lo scorso anno la l’elenco vedeva al primo posto, Amazon – che ora è classificata al secondo posto – con una fonte di produzione energetica pari a 329,8MW; al terzo posto – 242,4MW – si trova Target, catena di distribuzione statunitense.

Le imprese più importanti investono sempre di più in energia solare pulita e rinnovabile, scelta che ha senso anche dal punto dal punto di vista economico, spiega Abigail Ross Hopper, CEO e presidente di SEIA. “L’investimento nel fotovoltaico a livello di impresa diventerà ancora più importante con le aziende che usano il solare per combattere il cambiamento climatico, creare posti di lavoro e promuovere le economie locali”. “Quando i grandi marchi passano al solare”, spiega ancora la manager, “il resto del mondo prende nota e questo report evidenzia in pieno i vantaggi dell’investimento nel solare da parte del mondo aziendale”.

Apple nel 2018 ha annunciato che tutte le sue strutture nel mondo sono alimentate al 100 % da energia pulita, un traguardo che coinvolge negozi Retail, uffici, data center e strutture in co-locazione in 43 Paesi, tra cui Stati Uniti, Regno Unito, Cina e India.

L’azienda ha inoltre annunciato che altri nove fornitori si sono impegnati a utilizzare esclusivamente energia pulita per la produzione Apple, e creato un nuovo fondo di investimento in Cina, primo nel suo genere, per favorire l’uso di energia pulita da parte dei fornitori.